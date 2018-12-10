融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進

一帖15惡言「不出奇」 檢舉後部分被刪

張鳳美稱，一個帖文有10至15個惡意留言「不出奇」，有時留言者更會一同討論，留下中傷字詞。她說，融樂會會將有關留言隱藏，或向facebook檢舉，部分2016年的惡意留言現已不見，估計facebook經審查過後，封鎖有關人等的帳戶或移除留言。

指平機曾稱「南亞裔」涉多種族難處理

張鳳美認為，這些惡意留言已涉及種族歧視，違反歧視條例，無助推動社會共融。她說，融樂會2016年已向平機會反映情况，當時平機會回應稱，南亞裔包括幾個種族，並非單一種族，因此難以處理。拖拉接近一年，2017年平機會才正式接納為投訴。

她又說，到今年年中，平機會曾向該會稱，facebook未有提供相關資料，沒法繼續跟進而需終止調查。