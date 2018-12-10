融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進

【明報專訊】主要服務本港少數族裔市民的融樂會，自開設facebook專頁後，帖文下不時會有涉及歧視的惡意留言。融樂會總幹事張鳳美表示，「久不久都會見到（涉歧視留言）」。2016年立法會選舉，「假難民」成為議題，融樂會facebook的帖文下，這類留言開始增多，如「南亞裔成班都是阿差、係狗、呢啲人殺晒就最岩（啱）」，至今不時仍見。張鳳美稱，惡意留言分兩種，一種是直接攻擊南亞裔族群，另一種是貼上有關南亞裔報道的連結。
一帖15惡言「不出奇」 檢舉後部分被刪
張鳳美稱，一個帖文有10至15個惡意留言「不出奇」，有時留言者更會一同討論，留下中傷字詞。她說，融樂會會將有關留言隱藏，或向facebook檢舉，部分2016年的惡意留言現已不見，估計facebook經審查過後，封鎖有關人等的帳戶或移除留言。
指平機曾稱「南亞裔」涉多種族難處理
張鳳美認為，這些惡意留言已涉及種族歧視，違反歧視條例，無助推動社會共融。她說，融樂會2016年已向平機會反映情况，當時平機會回應稱，南亞裔包括幾個種族，並非單一種族，因此難以處理。拖拉接近一年，2017年平機會才正式接納為投訴。
她又說，到今年年中，平機會曾向該會稱，facebook未有提供相關資料，沒法繼續跟進而需終止調查。