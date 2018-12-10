未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動

fb：經政府間法律程序處理

本報向facebook查詢後，獲回覆稱所有政府部門提出索取用戶資料的要求，會經內部做完整及嚴謹的評估是否符合相應法律程序與國際準則。如不符合程序公平及國際準則，或因國際公認的司法關係權差異，facebook會轉介其他正式合法的渠道，一般是通過政府對政府間的有效法律程序，如透過香港與其他政府的法律互助條約程序來對處理。facebook又稱，絕不容忍仇恨言論及騷擾行為出現，守則有明確規定違反的內容和帳戶會移除，亦歡迎用戶檢舉。

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平機：不交屬犯罪 美無司法權

平機會於2015及2016年，分別接獲6宗及2宗有關種族及殘疾中傷的投訴，而去年至今年10月則分別接獲51及20宗投訴。法律顧問Peter Charles Reading稱，涉及facebook留言的投訴分別佔47及4宗。少數族裔事務組主管何永強說，投訴主要分兩類，包括針對精神病患者及某族裔，或協助他們的機構。平機會除調查投訴個案外，按《種族歧視（調查及調解）規則》及《殘疾歧視（調查及調解）規則》的第五條規定，亦有權要求facebook提交相關用戶資料。如無合理或合法辯解而拒絕或不遵從，即屬犯罪，可能會起訴及罰款最高2.5萬元。

平機會營運總裁陳奕民說，平機會去年年底開始與facebook接觸，經多次書信來往，facebook都未有提供相關用戶資料。平機會認為，美國法院對平機會未有司法管轄權，加上按第五條規定，平機會有法定權力要求機構提供與投訴有關的資料。陳奕民又說，facebook不提供資料是「很大問題」，平機會難以跟進個案，現暫未有一宗成功個案處理。

被問到網上有很多假帳戶，即使facebook提供資料，平機會亦難以追查？陳奕民稱，「不是百分百可追究到法律責任，但平機會有責任盡量取到相關資料。」平機會正考慮相關法律觀點及跟進，尋求解決方法。被問是否代表會與facebook打官司，陳奕民說「這是一個可能性」，但現仍言之過早。

莫乃光：不明何不向港法院申令

立法會議員莫乃光說，不明白平機會為何不向本地法庭申請相關搜令。他說，除緊急情况外，如政府部門或警方一般會先向法庭申請搜令索取資料。

他又稱，不明白為何facebook回覆指要到美國法院「咁遠」，「好多時叫人去到外國是因為在港沒有公司或負責人」。莫乃光又說，過去亦有在港運作的外資互聯網公司，因應本地法庭搜令提交個人資料協助調查或檢控工作。

融樂會：平機無譴責歧視留言

主要服務本港少數族裔市民的融樂會facebook專頁，不時會收到涉歧視留言（見另稿），該會總幹事張鳳美稱，聽過有法律界朋友說，平機會作為法定機構，大可向美國法院申請法庭命令獲得涉歧視者資料。「你說你做不到，但公眾教育有無做到呢？現是只出來鬧facebook。」她說，2016已向平機會反映此情况，「已經說了兩年多」，但平機會從未於公開場合譴責這類行為，未有多做公眾教育、倡議等工作。