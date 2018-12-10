加前外交顧問：華施壓無用

而加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）接受霍士新聞（FOX News）訪問時稱，他支持美國游說加拿大等西方盟友禁制華為插足5G網絡發展，認為這關乎西方長期安全。

加媒：電訊巨頭恐失10億美元

不過，《環球郵報》（The Globe and Mail）上周六報道，加國電訊巨頭研科（Telus Corp）和加拿大貝爾（BCE Inc.）皆有使用華為設備，引述業界消息指研科或因禁令損失5億至10億美元，貝爾亦會損失數億美元。加國卑詩大學則稱，孟晚舟被捕不會影響該校與華為自2011年起建立的應用研究合作，雙方去年才更新3年期合作框架。

哈珀撐禁華為：涉西方長期安全

另外，部分日本媒體7日稱日本政府擬以國家安全為由，禁止政府機構採購華為、中興公司產品，中國駐日本大使館昨表示嚴重關切，華使館又指出，如日本政府以國家安全為由限制政府機構和本國企業採購使用中國相關企業產品，不僅不利於日本吸引外資，也不利於中日雙方經濟合作，「我們對此表示強烈反對」。

日政府擬禁華為 華嚴重關切

《日經亞洲評論》則報道，美國科技巨頭、互聯網服務供應商思科（Cisco）8日發電郵警告員工，聖誕新年假期不要前往中國，不過隨後撤銷，稱這是「一封錯誤郵件被發給部分員工」。