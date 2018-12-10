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三官媒炮轟加 對美點到即止

【明報專訊】對於華為CFO孟晚舟在加拿大被捕，中國官媒在沉默3日之後，昨紛紛發表評論，指摘加拿大「踐踏人權」，要求加國糾正錯誤，立即停止侵犯中國公民合法、正當權益，「給中國人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價」。

新華社：加為美霸道做法埋單

多家央媒昨主要集中「火力」針對加拿大，對美國「始作俑者」則點到為止。《人民日報》在〈中國公民合法、正當權益不容侵犯〉一文中稱，在加拿大溫哥華轉機的中國公民、華為公司首席財務官孟晚舟，竟然被加拿大方面以應美方要求為由而拘押。「這是嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣。」文章警告，採用種種不正當手段打壓華為的做法，暴露了一些人見不得人的陰暗心理，但注定是搬起石頭砸自己的腳。「中方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。」

而新華社在時評〈中國公民合法權益不容侵犯〉中指出，美方一貫讓其國內法凌駕於國際法之上，「長臂管轄」的霸道行徑早已為國際社會所詬病。但加拿大卻置國際規則於不顧，唯美國馬首是瞻，為美國的霸道做法埋單，指加方做法「性質極其惡劣，是對中加關係的嚴重損害」，文章同樣警告加方要為此承擔全部責任。

中央廣電總台評論〈加拿大在當誰的「人權衛士」？〉中表示，孟女士被捕並被拘押，引發了華為公司、中國民眾和中國政府的震驚和憤慨，也引起國際輿論的嘩然和指摘。「國之交在於民相親，失去民心就傷了兩國交往的動力」，將給中加關係帶來相當深遠和持久的負面影響，「它們會讓加拿大付出意想不到的沉重代價」。

相關字詞﹕央媒 加拿大 沉重代價 合法權益 孟晚舟

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