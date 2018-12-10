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美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」

【明報專訊】加拿大溫哥華卑詩省最高法院仍未作出華為公司CFO（首席財務官）孟晚舟是否交保的決定，於當地時間10日上午10時續開庭聆訊。而美國對孟晚舟的指控全文曝光，詳列華為將總部位於香港的Skycom科技有限公司當作子公司營運，並通過國際銀行系統將資金從伊朗轉移出去。外交部副部長樂玉成昨再緊急召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就美方無理要求加方拘押華為公司負責人提出嚴正交涉和強烈抗議，又稱「中方將視美方行動作出進一步反應」。

美早2日悉孟飛加拿大

在海外華人媒體流傳的美國檢方12頁調查文件披露，孟晚舟於12月1日乘坐國泰838航班抵達加拿大溫哥華，轉機飛往第三國（據信是墨西哥）。美國提早了2日，即在11月29日獲得了孟晚舟將飛往加拿大的信息。美國當局相信，綜合各方信息判斷，除非孟晚舟1日在加拿大轉機時被臨時逮捕，否則基本不可能有逮捕她、保證她在美國被起訴的機會。

指Skycom華為電郵僱員共通

文件指出，根據Skycom前僱員的陳述，Skycom和華為關係密切。多個Skycom的銀行帳號是由華為僱員控制的，這些僱員2007年至2013年間是帳戶的簽字人；文檔和電子郵件的紀錄顯示，被列為「Skycom經理」的人是華為的僱員；Skycom的官方文件包括幾份備忘錄，上面有華為的商標；電郵通信和其他紀錄顯示，所有被確認的Skycom的業務，使用的都是包含「@huawei.com」的電郵地址。

美國當局獲取的交易紀錄和其他文件進一步顯示，華為把Skycom作為非官方的子公司來營運，目的是要在伊朗開展業務，同時隱瞞Skycom與華為的關係，此外Skycom被用來為伊朗主要的電訊公司經營電訊業務。

調查指出，孟晚舟和其他華為代表共謀向眾多跨國金融機構做了虛假陳述，包括一家在美國開展業務的全球性金融機構。目的是為了從跨國金融機構處繼續獲得銀行服務，因華為需要通過國際銀行系統將資金從受美國或歐盟制裁的國家（如伊朗、敘利亞或蘇丹）轉移出去。文件未點名這家金融機構的名稱。《華爾街日報》6日引述未具名的知情消息人士說，匯豐控股的聯邦任命監督機構Exiger向尋求引渡孟晚舟的紐約東區聯邦檢察官舉報，華為帳戶存在可疑交易。

孟晚舟晤金融機構高層派定心丸

路透社曾發表一系列文章，描述華為如何控股Skycom，並指出Skycom試圖違反美國的制裁法案，將美國製造的電腦設備出口到伊朗。根據與華為有業務往來的國際金融機構的消息，數家機構都詢問華為有關消息是否屬實，華為僱員和高管在各種場合都否認控股Skycom和違反法案。2013年8月，孟還安排與金融機構高管會面，並對其做了陳述。美國調查指出，其中包含大量虛假或誤導性的陳述（見表）；孟晚舟在書面以及對金融機構高管的口頭陳述中，都使用了第一人稱「我」，這表明她本人知曉有關這些陳述的事實情况。

結算逾億美元Skycom交易

幾個金融機構風險委員會其後都採信了孟晚舟的聲明。調查指這些銀行機構被誘使作原本不會發生的交易，可能因此違反了美國的制裁法案，面臨罰款和被吊銷資格的風險。相關金融機構及其美國子公司在2010年至2014年前後通過美國結算超過1億美元與Skycom相關的交易。

繼上周六召見加拿大駐華大使麥家廉後，外交部副部長樂玉成昨日緊急召美駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美方無理要求加方拘押華為負責人提出嚴正交涉和強烈抗議；又強烈敦促美方務必高度重視中方嚴正立場，立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對中國公民的逮捕令。「中方將視美方行動作出進一步反應。」另新華社在評論中稱，孟晚舟有高血壓和睡眠問題，今年5月剛做了頸部手術，指摘加方無相應的人道主義安排。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕匯豐控股 伊朗 樂玉成 布蘭斯塔德 華為 孟晚舟 skycom

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