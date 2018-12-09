公司推「全薪家屬病假」 獲選友善僱傭措施

百特醫療用品有限公司總經理黃家駒稱，曾聽聞同事為照顧患病子女或父母而需請年假，促使公司推出「全薪家屬病假」，「可能自己很少病，較少用到病假，反而最常病的是家中小朋友或父母」。

該公司人力資源經理鄭穎恩說，措施實施前，有新入職員工需用有薪年假照顧患癌父親，「新入職只有14日年假，很多時只能請半日，能陪他（父親）看病，又陪不了他回家」。鄭說，「家屬病假」今年初實施以來，該同事請了7天病假照顧父親。

未見請假人數大增 信不會濫用

鄭續稱，不少請家屬病假的員工在請假的電郵中特別感謝公司，而公司的年度問卷調查也反映，員工投入指數增加。黃家駒稱，員工每年有12天有薪病假，措施推行而來，未見請病假人數和日數大增，他相信員工不會濫用。

酒店免餵母乳員工外出銷售獲獎

另外，香港九龍貝爾特酒店會免除需餵哺母乳的同事外出銷售，轉在內部工作，同時允許分娩後的全職員工轉為兼職。酒店區域總經理蘇毅雄說，曾有剛生孩子的銷售部員工擔心需照顧孩子，難兼顧工作而打算辭職，但獲悉公司的家庭友善措施後決定留任。

民政事務局及家庭議會舉辦的2017/18年度家庭友善僱主獎勵計劃，昨舉行頒獎禮，共3264間機構及企業得獎。本屆新增「家庭友善僱主至尊大獎」及由網民票選的「卓越家庭友善僱庸措施」獎。

百特醫療用品和貝爾特酒店同樣獲頒「我最喜愛的友善僱傭措施」和「卓越家庭友善僱傭措施」獎；前者另獲「家庭友善僱主至尊大獎」；後者則另獲「家庭友善僱主」、「特別嘉許（金獎）」和「支持餵哺母乳獎」。