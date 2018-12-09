公院牀貼牀難控感染 袁國勇撐填海建醫院

嘆公院人手少 「醫生無叛變好神奇」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇形容，入住公立醫院危險，因為公院太擠迫，「在病牀上伸手就摸到隔壁，點做感染控制？太窄，即使有最好practice（感染控制措施）都搬不到來（香港）」。袁認為醫院擠迫、牀位不足是很實際的問題，表明贊成填海造地建醫院，「我不知道在哪裏填、填多少，我不懂，但填海是需要，不是講笑」。

公營醫療地不夠，人也不夠，袁國勇訪談期間笑說：「我覺得梁栢賢（醫管局行政總裁）真是『好叻』，5個蓋要蓋10個缸，醫生無叛變真係好神奇！」他透露，自己很多年前就有私營醫療機構願付60萬元月薪聘請他，並說會派車每天送他前往不同醫院深切治療部照顧患者，最後他想到自己最喜歡教學和研究，私院很難有這樣空間，於是回絕了。

「個個搵真銀 窮病人怎樣呢？」

面對挖角，袁國勇想向後輩的公院醫生說：「做醫生都是想幫貧窮和有需要的人，個個出去『搵銀』，這班病人怎樣呢？多數有經驗醫生先走，那麼後生（醫生）怎樣呢？」

行醫37年、「偵破」不少傳染病「奇案」，袁國勇有時會被後輩問他取勝方程式（winning formula），他認為每代人的成功之道也不同，不認為做齊他做過的事就能在這個年代成功，但他認為勤力、對世界有好奇心並與人維持良好關係，「在未來100年、1000年都不會錯」。

負責培訓專科醫生的醫學專科學院昨舉行25周年紀念會議開幕儀式暨第25屆院士頒授儀式，袁國勇獲邀出席向新院士分享行醫經歷和寄語。醫專主席劉澤星稱，醫專現已有15個學院、67個專科或亞專科，由當年2000個院士發展至今約8000個院士。