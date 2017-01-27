500醫生過七旬 黎青龍：年齡設限歧視 袁國勇倡不論歲數定期考核

明報記者 朱韻斐 許芳文

衛生署2015年曾調查醫療服務人力，向約1.3萬名註冊醫生發問卷，獲6000多份回覆，有5488人報稱在職並提供年齡，當中1278人（約23%）屬60歲或以上，70至79歲有404人、80至89歲有92人，90或以上亦有4人（見表）。

澳洲過70要每3年驗身

醫學會副會長林哲玄早前稱，澳洲要求70歲或以上的醫生每3年驗身一次，馬來西亞就要求70歲以上醫生續牌時申報健康狀况；英美等地，經過研究後決定不為醫生執業年齡設限。本港衛生署醫生退休年齡按聘用條款而定，分別為55、60或65歲；醫管局則指在2015年6月1日前入職員工退休年齡為60歲，當日起新入職的退休年齡為65歲，「特別退休後重聘計劃」亦以65歲為限。

黎：經驗無可替代 年輕或「危險」

香港醫務委員會無規定執業醫生年齡上限，70歲的香港大學內科學系講座教授黎青龍仍在診症、教學及研究，即使連續講書四五小時亦難不到他，「我雖然好老，但體力上暫時未有不同，不過我肯定遲早會有分別」。他認為，若以年紀區分醫生有否能力行醫是年齡歧視，「86歲的醫生未必全部都active（活躍），86歲是比較老一點，但我覺得年紀大的醫生更有經驗，所以與年紀沒有大關係，反而年紀小的可能會『危險』」。黎又說，醫生經驗無可替代，對問症亦有幫助，例如部分肝病患者會隱瞞飲酒情况，「我會說肝功能這麼差，不止喝這麼少酒，未必有後生女（醫生）敢這樣問」。

對於增設醫生驗身制的建議，黎青龍料難執行，「正如學生考完試及格，都不代表一定好，無法guarantee（保證）。我認為要continue practice（繼續行醫），如果做得smooth（順利），例如在私營市場執業，病人會一個介紹一個，如沒人介紹，自己都知可能會倒閉」。他說，年長醫生若神志清晰、日常活動正常，應可繼續行醫，他亦傾向相信經驗較豐富的醫生。

將於月底踏入62歲的港大微生物學系講座教授袁國勇行醫37年，他說若65歲後港大不跟他續約，仍未考慮退休，笑言「我去養和『搵真銀囉』！可能中文大學請我呢」。他說若澳門有大學請他也會考慮，可繼續服務社會。

袁又稱，雙眼已開始不中用，近的事物看不清，漸進鏡也幫助不大，在台上講書時也不太看到電腦簡報，「無計，年紀老係咁啦，唯有企遠點（看電腦）」。

袁：定期考核料惹反彈

對於應否為醫生執業設年齡上限，袁說：「你過不到考試，你不可行醫，考到試才可續牌。你所講的問題就解決，任何年齡都要考試就不會有年齡歧視，公道。」不過，他相信實行這做法會引起很多醫生反彈。