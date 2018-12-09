用同類膠箱紅白藍袋 重組藏屍過程

探員昨早10時許將26歲姓黎疑犯押返其西營盤住所調查，逗留一小時後離去。警方其後重組案情，昨午12時半，黎身穿藍色風衣、牛仔褲及黑鞋，黑布蒙頭、腰纏解犯鏈及扣上手銬，先被解往兇案現場、65歲死者黎金福寶田邨的寓所，其間探員帶備涉案同類型膠箱和紅白藍尼龍袋，供疑犯重組藏屍過程，之後疑犯被帶往大廈垃圾房外。至下午2時45分，疑犯被押至藏屍地點、即其華富邨華樂樓的舊居，其間以黑色行李篋重組搬屍入篋；最後被解往棄屍現場瀑布灣公園。完成重組後，疑犯被押返西區警署繼續扣查。

事發上周二（4日）中午，黎前往父親寓所借錢，疑被拒絕後行兇。翌日兒子以尼龍袋及膠箱藏屍，召車將屍體運往舊居，其後將藏屍尼龍袋放入新購篋內；至6日凌晨將行李篋拖往瀑布灣公園，棄置對出海面，並逃往台灣。其後有人向警方直認弒父，即日晚上乘飛機返港自首。

本港過去一星期接連發生倫常命案，12月5日華富邨發生雙屍案，丈夫疑因公屋戶籍與妻爭執，涉以鐵筆殺妻，及後疑畏罪吊頸亡。資深社工及家庭治療師郭志英表示，如家人之間關係疏離，甚至積有怨恨，又不曾溝通解決，雙方可能愈走愈遠，變得只着重自身利益，忽略對方需要。當衝突發生，事主或會因新仇舊恨蒙蔽理智，衝動下殺害至親。她舉例，案中兒子或因無法解讀父親拒絕借錢的原因，憤怒下失控殺父。

社工：先避親身接觸 防言語不合生矛盾

郭志英建議，要避免與關係冷淡家人發生衝突，可先循電話聯絡等方法避免與對方親身接觸，以免因言語不合引發矛盾。如雙方必須會面傾談事宜並發生爭執時，動怒一方應嘗試管理情緒，如深呼吸保持冷靜；另一方一旦見情况失控，應盡快離開或報警求助。郭續稱，如事主因經濟問題受情緒困擾，可向社工尋求情緒支援和政府援助。