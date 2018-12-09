珊瑚礁普查 色素濃度指數10年最低 覆蓋率跌或因風災

珊瑚礁普查結果顯示，33個普查地點中，珊瑚覆蓋率最低為海下灣磨洲，只有13.0%；最高的橋嘴洲北有78.1%。本報比較過去3年數據，發現共有3個普查點的珊瑚覆蓋率持續下跌，黃竹角海、海下灣碼頭及赤洲的珊瑚覆蓋率，分別比2015年累減10.1、30.7及31.2個百分點。另外，33個普查點中，有22個地點的珊瑚覆蓋率均比去年減少，幅度由1至逾15個百分點不等。

3地覆蓋率連跌3年

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊表示，珊瑚對水質變化敏感度高，如遇打風落雨，令海水鹽度降低、清澈度下降等，均影響珊瑚生長。今年香港經歷數次強烈颱風，很大可能將珊瑚「吹斷」，如未有及時復修，會令珊瑚死去。她預期隨着全球暖化加劇，極端天氣將更常出現，建議當局考慮加強珊瑚復修工作。至於今年普查結果顯示珊瑚色素濃度為過去10年最低，張瑪珊不排除與人為因素有關，包括遊人太多、泳客及潛水客塗抹防曬霜等。她指出，防曬霜中的化學物質會導致珊瑚白化，長遠影響海洋生態。