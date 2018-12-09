涉礙立會人員執勤 尹兆堅：只消極抵抗

楊岳橋：是否想議會班房化

謝偉俊：市民不想議會「街市化」

尹兆堅在節目稱，自己愛惜立法會的職員，當時只是「消極抵抗」，「如果以我這樣的身形作出抵抗，是很大件事，我由得他們（保安）四五六個人捉着我雙手，我亦沒反抗，我只是用口嗌，向主席抗議，就被趕走。」他續稱，面對議會強權壓迫，若民選代表視而不見、噤若寒蟬是失職。

楊岳橋稱，應先反思為何有議員在議會內以抗爭表達不滿，「議會內，議員被職員抬出去，是否要對他（議員）刑事（檢控）呢……我們會問，是否要議會班房化，大家才可接受？」謝偉俊反駁稱，議員在議會有無限的發言權，但無權利動手，更多市民不想議會變為「街市化」、「黑社會化」。

盧偉聰：尋求律政司意見再跟進

警務處長盧偉聰昨出席活動後回應稱，不論案件涉及什麼人的背景，如接獲報案，警方都會公平公正調查及蒐證，包括到場翻查錄影片段及錄取口供。他續說，警方會尋求律政司意見後再跟進，由於案件進入司法程序，他不便透露其他細節。問及如何平衡議員議政權力及妨礙立法會人員執行職務，盧指警方只負責蒐證調查，至於案件性質及所涉及的法例，「當然我們有些看法，但最終要尋求律政司的法律意見」，收到意見後才決定如何跟進。

立法會6月審議高鐵一地兩檢條例草案期間，林卓廷和尹兆堅被逐離會議廳時拒絕離開，兩人及保安其後分別報稱受傷。林尹二人前日收到警方通知預約拘捕和檢控，將被控告妨礙立法會人員執行職務，尹則被多控一項普通襲擊罪。