涉礙立會人員執勤 尹兆堅：只消極抵抗

【明報專訊】民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅前日收到警方通知預約拘捕和檢控，涉及6月立法會審議高鐵一地兩檢條例草案期間的行為。尹兆堅昨日在商台節目《政經星期六》表示，當日是「消極抵抗」，只是叫口號向主席梁君彥抗議，自己是「被動手的一個」。公民黨議員楊岳橋在同一節目表示，大家是否想議會變為「班房化」才被接受。另一議員謝偉俊反駁指更多市民不想議會「街市化」、「黑社會化」。
楊岳橋：是否想議會班房化
謝偉俊：市民不想議會「街市化」
尹兆堅在節目稱，自己愛惜立法會的職員，當時只是「消極抵抗」，「如果以我這樣的身形作出抵抗，是很大件事，我由得他們（保安）四五六個人捉着我雙手，我亦沒反抗，我只是用口嗌，向主席抗議，就被趕走。」他續稱，面對議會強權壓迫，若民選代表視而不見、噤若寒蟬是失職。
楊岳橋稱，應先反思為何有議員在議會內以抗爭表達不滿，「議會內，議員被職員抬出去，是否要對他（議員）刑事（檢控）呢……我們會問，是否要議會班房化，大家才可接受？」謝偉俊反駁稱，議員在議會有無限的發言權，但無權利動手，更多市民不想議會變為「街市化」、「黑社會化」。
盧偉聰：尋求律政司意見再跟進
警務處長盧偉聰昨出席活動後回應稱，不論案件涉及什麼人的背景，如接獲報案，警方都會公平公正調查及蒐證，包括到場翻查錄影片段及錄取口供。他續說，警方會尋求律政司意見後再跟進，由於案件進入司法程序，他不便透露其他細節。問及如何平衡議員議政權力及妨礙立法會人員執行職務，盧指警方只負責蒐證調查，至於案件性質及所涉及的法例，「當然我們有些看法，但最終要尋求律政司的法律意見」，收到意見後才決定如何跟進。
立法會6月審議高鐵一地兩檢條例草案期間，林卓廷和尹兆堅被逐離會議廳時拒絕離開，兩人及保安其後分別報稱受傷。林尹二人前日收到警方通知預約拘捕和檢控，將被控告妨礙立法會人員執行職務，尹則被多控一項普通襲擊罪。