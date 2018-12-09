六四館擬旺角商廈重開 支聯會今開會落實購單位

向基督徒學會購買

2013年10月時，支聯會購買尖沙嘴一單位作為永久「六四紀念館」會址，並於2014年4月26日開幕，但營運期間遭業主立案法團起訴，終在2016年7月12日閉館。支聯會出售有關單位後，四出物色新會址，支聯會主席何俊仁昨日表示，新的六四紀念館選址擬設於旺角道藝旺商業大廈10樓，現時該單位屬香港基督徒學會的自置物業，待今日周年大會通過作實。

實用1100平方呎 較舊址大

據了解，該單位建築面積大約有1500平方呎，實用面積約1100呎，比之前在尖沙嘴的舊址大。據土地註冊處資料，單位由「佔中三子」之一的朱耀明和中大崇基學院神學院教授李熾昌在1990年，以178萬元購買，後改為香港基督徒學會有限公司持有。支聯會早於兩年前開始眾籌擴館，現時六四紀念館帳目結餘600多萬元，據了解金額不夠支付買入新會址所需資金。

冀趕及六四30周年前開幕

香港基督徒學會屬支聯會的成員團體，學會義務總幹事龔立人稱，該單位屬於學會辦公室，現時不時免費借出場地予各民間團體開會及培訓。龔立人表示，學會於今年10月就單位一事與支聯會接觸，初時支聯會考慮租用或購買單位，但學會因為另有發展，傾向出售該單位，雙方擬定金額，若支聯會今開會通過後，明年1月可裝修，趕在六四30周年之前，即明年4月開幕。

他不肯定大廈業主立案法團會否反對紀念館落戶，但他相信支聯會汲取上次教訓，考慮展覽形式；他又指大廈內有4層屬教會團體，盼他們能對此持正面態度，不會對此恐懼。

附近商舖負責人稱無所謂

藝旺大廈共有14層，有一部升降機，可載11人；大堂設有保安崗位，記者昨到訪時，有一名南亞裔保安當值。大廈內主要為教會組織及私人公司，位於14樓的桌上遊戲專門店Party Ideas，負責人李先生稱，大廈人流少，僅大廈內公司的員工出入，周末有教徒聚會，對於支聯會擬於10樓開六四紀念館表示「沒什麼所謂」，「（支聯會）都是舉辦展覽，不會太擔心」。