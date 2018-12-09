墟市節開鑼 多區巡迴

墟市節昨日開幕，粉嶺聯和墟舊街市外人頭湧湧，30多個檔攤外擠滿人，貨品各適其適，穿的、用的、吃的，應有盡有。接下來數個周末，會有多個墟市在各區舉行。

布袋檔主：只夠掙兩餐飯

黎女士與女兒昨一同擺檔，售賣親手縫製的小布袋。她說因要照顧女兒，無法上班工作，她向來喜歡製作小物，故平時會一邊陪伴女兒做功課，一邊製作小商品。居於北區的她過去曾參與附近多個墟市，但由於墟市一般較多基層市民光顧，價格未能訂得太高，每次擺墟市能賺到的錢僅夠「吃兩餐飯」，未能賴以為生，只能當作與街坊分享興趣。

黃小姐的攤檔售賣母親製作的手工糖，她說在墟市擺檔收入不多，賣4元一顆糖，不計人工每粒也只能賺不足一毫，志在讓母親能與更多人分享其製糖手藝。

主辦者嘆場地確認倉卒

香港墟市節由撐基層墟市聯盟主辦，其計劃主任張延稱，墟市節踏入第4屆，愈來愈多社區組織加入，今屆更會在全港14區辦墟市。

他說籌備墟市仍有一定難度，需經歷重重審核，常在臨近墟市開始前才得悉場地是否獲批，時間倉卒下難以維繫一班檔主，例如是次墟市就因時間改動，令數個本答應參與的檔販未能現身。他說墟市仍受市民歡迎，是次34個檔有8個公開讓市民租用，申請反應熱烈。