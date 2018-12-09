抒發黑暗情緒 驚覺讀者「更不開心」

文字工作路不順 各方堆壓致抑鬱

赴台升學的不朽，對文字工作有一種嚮往，剛開始時感覺「作家」兩個字距離自己很遙遠，大學三年級時到出版社任實習編輯，一心以為可以從此以文字為工作，但原來這只是個稚嫩的想法，理想與現實不相符。期望與現實的落差，加上家庭、經濟等一直以來堆壓的負面情緒未能消化，成了觸發她抑鬱的導火線。「從小一直以為我是一個很樂觀的人，但是長大才發現，自己並不是樂觀，而是假裝很樂觀。」

當時她發現自己做什麼都提不起勁，寢食難安，故持續在Instagram發文紓壓，「我記得那時候寫過一句『人活着就是要準備和任何人講再見』。當時我每天都好像行屍走肉，我無可能寫『明天會更好』，我寫不出的」。

「原來面向大眾 有些事不可做」

怎料一名讀者的留言，說讀過她的文字後更不開心，為她投下了震撼彈。她大吃一驚，再發文時開始變得審慎。有人質疑這樣會否讓她變得「失真」，她卻認為這樣代表自己需要為寫過的東西負責任。「我完全沒有想過看的人會有什麼反應，原來我可能會給人不好的影響，原來我開始面向大眾的時候，有些事情我是不可以做的。」後來她決定以私人帳戶抒發感受，「這樣一方面我真實記錄自己，另一方面隔一段時間再檢視自己的文字，我便會知道自己什麼地方帶刺，從而再做調整」。