愛文字 冀初心不朽 港女作家走紅 銷量勝龍應台

訪問當天，記者與不朽到尖沙嘴誠品書店，她邊走邊說從來不敢去書店看自己作品的銷量。怎料站在書榜前，找不到不朽的作品，原來她的作品賣光了。

和煦的陽光與書架互相輝映，閃出光芒。不朽最大的願望是與文字為伴，作品能長出一朵朵不朽的花。然而，為了成就這個夢，除了經營文字，她感到自己愈走愈迷茫。

文：黃心悅

圖：蘇智鑫

誠品榜排第二 IG粉絲20萬

23歲的不朽出過兩本書，首本著作《與自己和好如初》2017年出版，翌年再出結集散文和短篇小說的《想把餘生的溫柔都給你》。她說自己是平凡女生，但這平凡女生的Instagram，上周四突破20萬追蹤。

爸爸喜歡閱讀，不朽從小也喜歡看不同類型的書，首次創作是12歲。那時她沉迷一套台劇，不忍第二男主角遭遇太可憐，因此動筆改寫其命運。「那時的自己甚至沒有想過寫作要用什麼格式、要怎麼去寫，純粹就是想要寫一個故事，這是我的夢想萌芽的一個小故事。」

赴台讀中文 IG發文「誤闖」作家路

後來，她於公開考試中稍有失手，毅然赴台升學，入讀夢寐以求的中文系。孤身一人在外，偶有點孤單，有點苦，又要為生活費打拼，她2015年開始在Instagram發表文章，作為情緒抒發的出口。她笑說，起初沒用什麼方法吸引讀者，只是用心寫，帳號追蹤人數漸從300變成1000，1000變成5000，5000變成1萬，後來經出版社聯繫，偶然機會下，誤打誤撞向夢想邁進。

不朽的社交平台裏，大部分是一句句「金句」圖，配以一篇短文。8月時，她寫「其實這個世界永遠都不會變好的，但是親愛的你可以」，當時她看了少女被強姦的新聞，盼抒發「不理解世界醜惡」的感受。真誠而有溫度的句子，沒太花巧的遣詞用字，獲2.3萬多個讚好，不少留言稱這些文字撫慰人心。

閱讀風氣今非昔比，地鐵甚少有人看書，取而代之是看手機。她說，這是現今世代的標誌，「我們很少時間能夠在咖啡廳坐一個下午，喝杯咖啡，看一本書。短文反而成了人們生活縫隙裏的一點點救贖，至少可以在空閒的時間碎片中閱讀輕量的文字，既不會有太大的負擔，又能夠在片刻裏得到治癒」。這風氣造就了不少「IG作家」，不朽是其中之一。

頻亮相保人氣 經營夢想有取捨

從前的作家「紅書再紅人」，今日的作家「紅人再紅書」。不朽苦笑道，其工作明明是寫作，但因愈來愈少人看書，她無可奈何要「曲線救書」，做訪問、上鏡，去提高自己的知名度。「我不厭惡去做這件事，但我現在做的事情和我的專業有點分別。有作家接很多代言，但我不想成為這樣的人。」她頓了一頓，說：「例如修電器的，你不會要他做廣告，但我們要做很多其他的事情，去守住我們要去做的事情。」她形容這樣有好有不好，「當你愈來愈多這些活動時，可能你會慢慢忘記自己一開始為什麼想寫作，為什麼開始實現這個夢想，你會忘記自己的初心」。說到此時，她說有點難過，但未來她仍打算留在台灣出版文字作品。「一邊寫，一邊慢慢去摸索這條路吧。」