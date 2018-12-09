李家超：再遇大型天災 考慮求助內地 保安局：是尋求協助打撈船隻

保安局回覆稱，現正檢討加強政府救災及復原能力，尤其後備資源方面，除了本地外，有否空間和內地應急部門研究提供工具、器材及儀器等。在打撈船隻方面，內地打撈部門已表示樂意考慮提供可行協助，保安局現正探討及研究。

副局率反恐組新疆交流

一哥：沒參觀「再教育營」

另外，副保安局長區志光日前率領數名跨部門反恐專責組成員到訪新疆，與當地相關單位就反恐事宜交流。警務處長盧偉聰昨日出席聯席會議後見傳媒，被問該團有否參觀「再教育營」，他指小組是針對恐怖襲擊，由於香港是很安全的地方，小組會挑選內地和外國曾發生恐怖活動的地方取經，但「未必所有東西都適合我們用」，而據他了解，該訪問團沒有參觀「再教育營」。

盧再被追問內地關注疆獨問題，本港執法機關日後會否到訪新疆學習如何處理港獨問題，他認為這與專責小組工作無關，因該小組的工作主要針對恐怖活動、恐怖分子的襲擊，「與你（記者）提及的議題無關」。

特首林鄭月娥與政務司長張建宗和律政司長鄭若驊等官員出席今次聯席會議。她致辭時說，本港治安處於相當理想的水平，市民可安居樂業，本地及外來企業亦可放心在港營商；警方在今年首10個月錄得45,653宗罪案，較去年同期減少1433宗，下跌3%。她續稱，市民對警隊和各執法部門有極高的要求及期望，警隊和各部門亦不負所託。她引用港大民研今年的調查數據，指出有84%受訪者滿意警隊整體服務表現，41%表示非常滿意，兩個數字都是2000年開始做調查以來最高，顯示警隊表現贏得廣大市民的認同與支持。