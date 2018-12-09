譚惠珠：陳浩天案判決 可引伸至村選 梁美芬：選舉主任作決不理想

批以法律達政治目的

朱凱廸：盡快定呈請否

另外，朱凱廸昨表示會盡快決定是否提出選舉呈請，釐清《基本法》第104條有關宣誓擁護基本法和效忠香港特區的條文，是否適用於條例列明外的其他公職，不希望拖至區議會選舉後。他稱除了法律觀點外，還考慮到財政負擔，若決定呈請，會要求法援署長酌情批出法援，亦會考慮眾籌。

譚惠珠昨在港台《星期六問責》，指《鄉郊代表選舉條例》第24條列明候選人要簽署擁護《基本法》及效忠特區的聲明，選舉主任要看朱凱廸言行與其簽署的聲明是否有差異。被問朱凱廸不夠積極反對港獨，會否影響他日後參選，譚稱不可以因為他沉默而影響權利，但朱凱廸以往發出過「不符合基本法的聲音」。

基本法委員會委員梁美芬在商台《政經星期六》則稱，交由選舉主任一人決定提名是否有效是不理想，因不同人有不同看法及衡量標準，且令選舉主任的責任太大，故應要有規可依。

大律師公會前主席李志喜昨在一個法律論壇上表示，《基本法》第104條釋法後，把對立法會議員的要求擴大到鄉郊代表選舉，現時即使參選人已簽聲明，但選舉主任卻因相關人士過去的行為而不相信他們擁護基本法及效忠特區。被問朱凱廸會否失去立法會議員資格，李稱人大可以隨時釋法，不知道朱凱廸會否被褫奪議員資格，但不應該因為害怕釋法，而不作司法覆核或選舉呈請。

張達明憂政府乘機修例

港大法律學院首席講師張達明表示，「陳浩天案」未上到終審，判決的法律觀點未必站得穩，但他擔心，若最後法庭認為對立法會議員相關規定不可延伸到鄉郊代表，政府下一步會藉着建制派在立法會內的人數優勢修改選舉法例。