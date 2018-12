包致金：港民主停滯 急需重啟 指人大釋法長遠有害 盼常委約制

指法治不應成耽誤民主理由

包致金在「法治對香港的意義及重要性」論壇上表示,香港今日最大問題是「民主赤字(democracy deficit)」,《基本法》承諾行政長官和立法會「雙普選」,並未完全實現。他認為,香港沒有民主,法治都可存在,但要符合4個條件,包括:獨立司法制度下保障的憲法、權力適當地分開、人權得到保障;最後一點,他強調是重要一點,「在達到完全民主之前,無論你為法治做了什麼事,這都絕不應作為耽誤民主進程的理由或藉口(whatever you manage to do for the rule of law in advance of full democracy must never be used as justification or excuse for any delay whatsoever in democratic development)」。

在台下的公民黨主席梁家傑認為,包致金的意思是首3項條件滿足了「只能捱得一陣」,民主發展與法治息息相關,沒有民主的話「法治不會長久」,所以不能因滿足了首3項條件就拖延民主發展。

被問司法是否削弱

稱現時大家信心不足

包致金稱,香港有根深柢固的憲法、基本人權受到保障、有司法獨立。他認為,「人大釋法」影響司法自主多於司法獨立;他續解釋,減少法官可以決定的事當然削弱司法制度,但若法官因為政府的一些明確或隱晦的指示,需要按照法律以外的事來作決定,這會破壞司法制度。

包致金被問到香港法治是否受到削弱,他稱如已退休的終審法院常任法官鄧國楨(又名鄧楨)所言,保持警覺,法治不會被輕易奪走。他又說,10年前沒有這樣的說法,如人民夠堅定的話,不會失去法治,認為大家信心不足。

英高院前副院長:

黨凌駕法律影響詮釋

同場的國際法協會主席、英國最高法院前副院長曼斯(Mance)表示,普通法制度確保國家不能隨意侵犯個人權利,若由立法和執法的人決定法律如何解釋,這些法律會充滿偏見和偏好,所以三權分立是法治的基礎。他指香港實行一國兩制,而《基本法》的成功,建基於三權分立。

曼斯續稱,中國最高人民法院院長周強的發言,曾反映內地法律制度的分別,周強說要堅決抵制西方的三權分立、司法獨立等,要旗幟鮮明、敢於亮劍;而在今年修改《憲法》後,加入「中國共產黨領導」在憲法中,曼斯認為若黨的決定凌駕法律,會影響法律詮釋。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676