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任何仁差啲變藍毛衫人

【明報專訊】消防處「任何仁」以藍色緊身裝造型，引來網民瘋傳討論。噚日Emily同任何仁嘅幕後創作班底傾偈，負責編劇同導演嘅署理救護監督（新界西南）周詠賢話，團隊係由十幾個救護員組成、自家創作，因為「技術唔夠專業，所以設計一啲線條簡單嘅公仔」。

十幾個救護員創作

咁又係，要求負責救人嘅救護員設計精美嘅figure又好似真係強人所難。咁本身英姿颯颯嘅救護員，要著任何仁套緊身衫，係咪背負好大心理包袱？周sir話，雖然套衫有啲緊，「著起嚟有少少辛苦」，但手足好有共識，為咗向公眾灌輸「任何人都可以伸出援手救人」嘅概念，大家好願意。

套衫「著起嚟有少少辛苦」

周sir話消防處之前為咗推出「擊活人心課程」宣傳海報，想設計一個卡通人物，又希望反傳統、唔用消防處徽號嘅紅色，而選用藍色，當時推出嘅藍色卡通公仔就係任何仁嘅雛形。之後周sir希望再行多步，以影片宣傳，所以8月起推出「擊活人心」三部曲影片。任何仁要出鏡，周sir團隊本身諗住畀件毛毛公仔衫佢著，但毛毛公仔衫冇得伸出手指，做唔到CPR（心肺復蘇），所以最後搵咗緊身藍色衫。

「擊活人心」第三集講述香港拳擊手曹星如克服恐懼，用體外心臟去顫器（AED機），救咗一個運動期間心臟病發嘅爸爸。周sir話呢個故事源自真人真事，令佢體會到「救一個人，等於救一個家庭」，呼籲大家勇敢伸出援手。

因任何仁熱潮，愈來愈多人有興趣學急救。救護監督（社區應急準備課）吳宛茵話每日都收到市民打電話嚟，話有興趣報讀「擊活人心」課程，負責課程嘅救護員都做唔停手。不過，佢就話社區應急準備課已備好應付市民需求，叫大家唔使擔心。

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