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2018年12月8日星期六
港聞二
借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首
銀行公會要求環聯補救 措施須達銀行保安水平
非法留校 興德前助理罪成
尹兆堅林卓廷遭預約檢控 事關議會被逐拒離場 議員首涉「礙立會人員執行職務」罪
區諾軒：保安埋身即跌 有理說不清
塞肛氣球泵爆 東區醫院照腸變穿腸
丁權覆核押後裁決 申請方：信港人感謝申請人
林定國任消委會主席
急症室加價後 緊急病人等更久 醫管局：整體求診跌4.4%達預期效果 醫生：太樂觀
未成年病人跌一成 醫生料有保險者增
急症室電腦掃描10年升5倍 退休漢候5小時「無所謂」
醫管局連蝕兩年 梁栢賢年薪破600萬
屯門公路1小時3車禍 兩車起火爆炸
港鐵督察兩睹螺帽未扭妥 3鋼筋已落石屎無從修補
港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱
最壞結果拆月台？ 陳帆：不言而喻
百萬Tesla失控撼車撞閘 6人輕傷
洗衣店閉門失火無人傷
改革開放40年系列：知青文學作家懷緬八○年代純潔 梁曉聲：反思潮中斷 今到處阿諛奉承
覺《厲害了》不妥 「講真話的少了」
習握手攀談：我非你筆下知青 壓力大意志愈強
佔中案8被告不自辯 下周二結案陳辭 邵家臻播片︰催淚彈至 台上籲眾人離開
涉冒楊家誠簽發支票 會計經理控盜3700萬
大館時裝展結合全息LED新舊交融
警拘4人超市偷酒黨
周浩鼎：美議員憂DQ損一國兩制 同赴美論壇 稱涂謹申無「唱衰香港」
內會否決休會辯論朱凱廸DQ
許曉暉喪禮不公開 16日辦追思會
綜援生果金長津 擬2月起加2.8%
鐵騎爬頭撞人 休班高級督察停牌
尊子漫畫
任何仁差啲變藍毛衫人
油尖旺大南區會議席將補選
大欖楓葉見紅 大棠塞車警報
潘兆平倡抗戰紀念日列法定假日
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借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首
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