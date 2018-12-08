鐵騎爬頭撞人 休班高級督察停牌

脫危駕罪 不小心駕駛罪成

入職警隊逾20年的被告何蔚貽（47歲，圖）自1987年取得駕駛執照，過去有不遵守交通指示的紀錄。辯方求情稱，被告須獨力撫養幼子，事件亦會影響他升職，希望法庭可以罰款處理。

法官裁決指出，根據被告向警方的招認及在場電單車救護員證供，均確認被告電單車案發時時速約30公里，沒有超速。被告沒干犯衝紅燈或切越「雙白線」等嚴重罪行，事主是在非行人過路處的兩車車縫間步出橫過馬路，法官認為被告只是在電光火石間未能作出反應，行為未至於構成危險駕駛。法官續稱，被告確實曾作出「爬頭」、沒確保安全便駛過危險警告虛線等行為，認為被告駕駛過程中缺乏謹慎，故裁定他不小心駕駛罪名成立。

控方案情指出，被告去年12月5日沿灣仔道東行線駕駛電單車，由於交通擠塞，他切入西行線「爬頭」，逆線行駛撞倒正橫過馬路的法籍事主Benazet Virginie Andree Ida（35歲）。

【案件編號：DCCC 533/18】