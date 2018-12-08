港聞

港聞二

下一篇 上一篇

許曉暉喪禮不公開 16日辦追思會

【明報專訊】民政事務局前副局長許曉暉本月3日清晨離世，終年45歲。其家人昨公布後事安排，喪禮會秉承許的謙卑低調風格，以私人形式舉行，本月16日（周日）下午3時在灣仔會展舉行追思會，今日在本報刊登訃告。許曉暉去年離開「熱廚房」後跟隨易微堂會長梁公隼學習易理，梁在報章撰文，透露許離世兩日前突然肺積水，入院抽了1.5升水，初時無礙，最終撒手人寰。

易經老師：逝世前兩日肺積水1.5升

梁公隼撰文稱，坊間指許曉暉未能「坐正」局長而鬱鬱不樂的說法不正確，指她「辭官」只因健康日差和想陪伴孩子。他說，首次見許就發覺其太淵穴瘀黑，告訴她肺部應有重病，而她離世前兩天肺積水，入院抽了一升半水，「她一早已知有病，仍不顧醫，可見她並不畏死」。梁又引述許勉勵一對年幼女兒稱，孔子單親都能發憤，青年孩子應學習。

許曉暉的家人為她開了紀念網站，記載她的生平、往事和悼念文章等，家人撰寫生平時形容許曉暉總以淡然的心積極處理家中瑣事和工作，這「事忙而心不忙」的境界和態度令她時刻保持笑容，即使在醫院裏人生快走到盡頭時，亦是如此。

邀請許曉暉任其副手的民政事務局前局長曾德成撰文稱，當年正懷孕的許曉暉挺着大肚子與他見面，本來政府提供的推薦名單中，副局長另有首選，但自己與許談過後不作他想，又指許上任後初期遇上不少困難，但從不向他申訴別人不是，而是通過自己表現建立口碑。

上 / 下一篇新聞

借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首
借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首
銀行公會要求環聯補救 措施須達銀行保安水平
銀行公會要求環聯補救 措施須達銀行保安水平
非法留校 興德前助理罪成
非法留校 興德前助理罪成
尹兆堅林卓廷遭預約檢控 事關議會被逐拒離場 議員首涉「礙立會人員執行職務」罪
尹兆堅林卓廷遭預約檢控 事關議會被逐拒離場 議員首涉「礙立會人員執行職務」罪
區諾軒：保安埋身即跌 有理說不清
區諾軒：保安埋身即跌 有理說不清
塞肛氣球泵爆 東區醫院照腸變穿腸
塞肛氣球泵爆 東區醫院照腸變穿腸
丁權覆核押後裁決 申請方：信港人感謝申請人
丁權覆核押後裁決 申請方：信港人感謝申請人
林定國任消委會主席
林定國任消委會主席
急症室加價後 緊急病人等更久 醫管局：整體求診跌4.4%達預期效果 醫生：太樂觀
急症室加價後 緊急病人等更久 醫管局：整體求診跌4.4%達預期效果 醫生：太樂觀
未成年病人跌一成 醫生料有保險者增
未成年病人跌一成 醫生料有保險者增
急症室電腦掃描10年升5倍 退休漢候5小時「無所謂」
急症室電腦掃描10年升5倍 退休漢候5小時「無所謂」
醫管局連蝕兩年 梁栢賢年薪破600萬
醫管局連蝕兩年 梁栢賢年薪破600萬
屯門公路1小時3車禍 兩車起火爆炸
屯門公路1小時3車禍 兩車起火爆炸
港鐵督察兩睹螺帽未扭妥 3鋼筋已落石屎無從修補
港鐵督察兩睹螺帽未扭妥 3鋼筋已落石屎無從修補
港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱
港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱
最壞結果拆月台？ 陳帆：不言而喻
最壞結果拆月台？ 陳帆：不言而喻
百萬Tesla失控撼車撞閘 6人輕傷
百萬Tesla失控撼車撞閘 6人輕傷
洗衣店閉門失火無人傷
洗衣店閉門失火無人傷
改革開放40年系列：知青文學作家懷緬八○年代純潔 梁曉聲：反思潮中斷 今到處阿諛奉承
改革開放40年系列：知青文學作家懷緬八○年代純潔 梁曉聲：反思潮中斷 今到處阿諛奉承
覺《厲害了》不妥 「講真話的少了」
覺《厲害了》不妥 「講真話的少了」
習握手攀談：我非你筆下知青 壓力大意志愈強
習握手攀談：我非你筆下知青 壓力大意志愈強
佔中案8被告不自辯 下周二結案陳辭 邵家臻播片︰催淚彈至 台上籲眾人離開
佔中案8被告不自辯 下周二結案陳辭 邵家臻播片︰催淚彈至 台上籲眾人離開
涉冒楊家誠簽發支票 會計經理控盜3700萬
涉冒楊家誠簽發支票 會計經理控盜3700萬
大館時裝展結合全息LED新舊交融
大館時裝展結合全息LED新舊交融
警拘4人超市偷酒黨
警拘4人超市偷酒黨
周浩鼎：美議員憂DQ損一國兩制 同赴美論壇 稱涂謹申無「唱衰香港」
周浩鼎：美議員憂DQ損一國兩制 同赴美論壇 稱涂謹申無「唱衰香港」
內會否決休會辯論朱凱廸DQ
內會否決休會辯論朱凱廸DQ
綜援生果金長津 擬2月起加2.8%
綜援生果金長津 擬2月起加2.8%
鐵騎爬頭撞人 休班高級督察停牌
鐵騎爬頭撞人 休班高級督察停牌
尊子漫畫
尊子漫畫
任何仁差啲變藍毛衫人
任何仁差啲變藍毛衫人
油尖旺大南區會議席將補選
油尖旺大南區會議席將補選
大欖楓葉見紅 大棠塞車警報
大欖楓葉見紅 大棠塞車警報
潘兆平倡抗戰紀念日列法定假日
潘兆平倡抗戰紀念日列法定假日