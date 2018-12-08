許曉暉喪禮不公開 16日辦追思會

【明報專訊】民政事務局前副局長許曉暉本月3日清晨離世，終年45歲。其家人昨公布後事安排，喪禮會秉承許的謙卑低調風格，以私人形式舉行，本月16日（周日）下午3時在灣仔會展舉行追思會，今日在本報刊登訃告。許曉暉去年離開「熱廚房」後跟隨易微堂會長梁公隼學習易理，梁在報章撰文，透露許離世兩日前突然肺積水，入院抽了1.5升水，初時無礙，最終撒手人寰。
易經老師：逝世前兩日肺積水1.5升
梁公隼撰文稱，坊間指許曉暉未能「坐正」局長而鬱鬱不樂的說法不正確，指她「辭官」只因健康日差和想陪伴孩子。他說，首次見許就發覺其太淵穴瘀黑，告訴她肺部應有重病，而她離世前兩天肺積水，入院抽了一升半水，「她一早已知有病，仍不顧醫，可見她並不畏死」。梁又引述許勉勵一對年幼女兒稱，孔子單親都能發憤，青年孩子應學習。
許曉暉的家人為她開了紀念網站，記載她的生平、往事和悼念文章等，家人撰寫生平時形容許曉暉總以淡然的心積極處理家中瑣事和工作，這「事忙而心不忙」的境界和態度令她時刻保持笑容，即使在醫院裏人生快走到盡頭時，亦是如此。
邀請許曉暉任其副手的民政事務局前局長曾德成撰文稱，當年正懷孕的許曉暉挺着大肚子與他見面，本來政府提供的推薦名單中，副局長另有首選，但自己與許談過後不作他想，又指許上任後初期遇上不少困難，但從不向他申訴別人不是，而是通過自己表現建立口碑。