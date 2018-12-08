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內會否決休會辯論朱凱廸DQ

【明報專訊】立法會議員朱凱廸日前被選舉主任以「隱晦支持港獨是選項」為由，取消其參選鄉郊代表資格（DQ）。民主派會議召集人毛孟靜昨在立法會內務委員會動議上，尋求內會支持在下周三大會休會辯論DQ事件，在建制派反對下被否決。內會主席李慧琼會上引述和政務司長張建宗會面時，對方強調DQ決定建基事實，符合程序公義，無關言論自由。

李慧琼引張建宗：符程序公義

內會議案昨以22票贊成、35票反對被否決，但議員之後仍可直接要求在大會提出休會辯論。毛孟靜稱，朱凱廸早已宣誓成為立法會議員，並出任了兩年，他表明不支持港獨，但卻不能參選鄉郊代表，批評政府「紅線」不斷移動，不能接受。

民主黨鄺俊宇引述立法會前主席曾鈺成在報章撰文，指選舉主任對朱凱廸的要求超出《鄉郊代表選舉條例》相關規定，事件影響市民基本參選權。公民黨楊岳橋諷刺選舉主任DQ理據，質疑若朱凱廸「隱晦」地支持港獨，特首林鄭月娥和建制派卻沒有跟進行動，這是否代表他們也隱晦地支持朱凱廸的主張。

民建聯何俊賢稱，朱凱廸不反對其他人港獨，已是違反擁護《基本法》的誓言。工聯會陸頌雄認為，朱沒有改變港獨可成為自決選項的立場，代表其政治主張不符基本法，反映他不可能擁護基本法。無黨派議員謝偉俊稱，多宗選舉呈請官司仍在進行，現時在立法會休會辯論並非恰當。

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