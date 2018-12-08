周浩鼎：美議員憂DQ損一國兩制 同赴美論壇 稱涂謹申無「唱衰香港」

稱美商界聽聞一國兩制「唔掂」

周浩鼎又主動向本報表示要為同行的涂謹申「說公道話」，稱對方「無公開唱衰香港」。

周浩鼎說，在華盛頓時間本周四（6日）出席首天會議，會議主要談及反恐、反洗黑錢議題，他在會上有表達本港在這方面完全與國際接軌，包括去年政府亦修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，而與會者亦對本港這方面的情况表示開心和鼓舞。他說主辦方向他表示，將來考慮將這個高層次國際會議移師香港舉行，他返港後會向特區政府轉達。

周浩鼎說，席間有機會與商界跨國集團領袖交談，引述對方稱有聽聞一國兩制「唔掂」的說法，亦有留意到DQ事件，但認為一國兩制仍有效運作。周說曾問對方會否因上述說法而從香港撤資，對方「斬釘截鐵表明無撤資離開香港的計劃」，又相信美國不會改變對香港的政策。周續說，眾議員亦提到會密切關注本港情况，相信本港獨立關稅區地位不會動搖。

眾志見佩洛西等 推動人權民主法

另外，香港眾志羅冠聰和周庭近日亦到華盛頓見國會議員、政府代表和智庫，爭取美方支持制訂「香港人權民主法」，制裁「損害香港自主」的官員。羅冠聰昨在facebook貼文，稱今次行程與5名美國國會議員或其助理會面，包括來屆擔任眾議院議長的民主黨佩洛西。羅指5名議員均十分支持在國會推動香港人權民主法，他會爭取更多議員支持。

香港眾志是次行程亦與國務院代表，以及「美國國會及行政當局中國委員會」等代表會面。羅冠聰形容與其爭拗全面保留或徹底取消香港獨立關稅區地位，「不如更積極主動地開拓更多選項，容讓更多不同保障香港人權、自主的方式，令實質行動更易進行」。