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大館時裝展結合全息LED新舊交融

【明報專訊】科技無孔不入，香港時裝設計師協會舉辦大型時裝展，除了展示75名本港時裝設計師的服飾，更以全息投影（Hologram），令有關設計有如飄浮在半空中，又以LED熒幕展示模特兒穿上各服飾後的姿態。

香港時裝設計師協會獲商務及經濟發展局的「創意香港」贊助，昨起一連3日於大館舉辦「JUXTAPOSED Fashion×Music 2018」時裝視覺展。展覽向75名本港時裝設計師收集作品，當中約三分之一屬初出道的年輕設計師，作品大膽創新，有的設計出塑膠西裝，並設多個袋位，免卻打工仔要在下雨天揪着一袋二袋物品的尷尬；亦有設計師運用數碼印花技術，將本港霓虹燈飾留在衣飾上；也有作品將過萬顆水晶鑲嵌在半透明的裙子上，猶如一盞會走動的水晶吊燈。

今次展覽更採用了Hypervsn的尖端視覺技術，以全息投影效果展示作品。步入展館後，時裝如飄浮在半空，再走進去，有實物展出，並配合LED熒幕展示模特兒穿上衣飾後的姿態。

特邀德國工程師安裝

今次展覽籌備了10個月，有關項目策展人、時裝設計師張潔雯表示，將科技融入時裝屬大勢所趨，今次特邀請德國工程師來港兩星期，幫忙安裝全息投影儀器，展覽利用科技展示出設計師由起初腦海中飄浮的意念，繼而將之化為實物，再進而由模特兒穿上。她稱，讓創新數碼科技、時裝設計及大館百年歷史建築三方彼此交融，突顯新舊對比，創造視覺上的衝擊。

她認為，政府有意推動本港時裝業發展，所以要多設置展覽讓更多人認識到香港時裝，以及要多到外地推廣本港設計。

她指現時全球時裝業均面對「Fast Fashion」的衝擊，時裝界設法吸引消費者買品質較佳但價錢較貴的衣飾。

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