涉冒楊家誠簽發支票 會計經理控盜3700萬

控方︰楊在囚 不可能簽字

控方開案陳辭指出，被告高家威（36歲）主管伯明翰環球控股有限公司會計部，管有公司支票簿。自2013年9月至2014年12月，被告假冒公司時任主席楊家誠、副主席馬瑞昌及執行總監的簽名，發出72張不劃線的支票予JYC顧問、3張支票分別予自己和鐘表店，惟全數存入被告戶口。控方指被告將大部分金錢用於賭馬和賭波，另有部分用於購買名牌手表。

用作賭馬賭波買名表

2014年9月，楊家誠的行政助理着被告準備下半年的結算單，被告提供紀錄證明公司戶口約有900萬存款。翌月，被告自行離職，但拒絕提供與公司數目相關的戶口關鍵資料。助理於同年12月到銀行處理帳戶，從銀行紀錄發現17項不尋常交易，並發現戶口只剩下170萬元。2015年1月，助理藉詞相約被告到茶餐廳，警察在外埋伏，拘捕被告時在他身上搜出另外兩張冒簽支票。警誡下，被告稱涉案支票乃公司發放的獎賞，其中亦有由楊家誠支付他代為處理的律師費。

行政助理呂俊麗昨供稱，被告離職前提供的資產負債表，只有一兩頁紙及列出約略的數字和項目，被告推說是英國公司方面未提供完整數項，惟呂此後一直沒收到完整版本。呂其後到銀行查看月結單，發現有不明項目的支出，稍後她聯同馬瑞昌到銀行，取得支票交易紀錄，始揭發事件。呂供稱涉案的冒簽支票，模仿馬簽名的形態很像，細看之下卻不及馬的正式簽名複雜。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC78/18】