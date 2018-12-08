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佔中案8被告不自辯 下周二結案陳辭 邵家臻播片︰催淚彈至 台上籲眾人離開

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審。繼早前選擇不自辯的戴耀廷後，朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達均不作供，即本案最終只得陳健民一人選擇自辯。控方將於下周二（11日）作結案陳辭。

另外，辯方證人、中文大學新聞與傳播學院院長李立峯日前作供，解釋當年於佔領區的問卷調查結果時，提及其中一條問題列出不同原因，讓受訪者評論對自己參與佔領是否重要，選項包括「非常重要」至「非常不重要」，或「不知道」。控方昨質疑，若受訪者有評論該選項，便代表認同該選項為參與佔領的原因之一；惟李不同意，形容若如控方所指，自己將被同事取笑。

李解釋，在一般面談中，受訪者可直接回應部分原因與自己參與佔領無關，但由於問卷有限制，受訪者只能按問卷提供的方式作答，故問卷出現與自己參與佔領無關的原因時，受訪者可能仍會作答。

案件昨踏入第14天審訊，9名被告中，戴耀廷選擇不自辯後，由陳健民出庭作供，並傳召辯方證人。其餘被告朱耀明、陳淑莊、邵家臻、鍾耀華、黃浩銘和李永達昨均選擇不作供，亦不傳召任何證人。惟邵一方要求在庭上播放一段影片，張秀賢則傳召一名證人作供。

從播放影片顯示，邵在台上戴上眼罩，及用毛巾遮掩鼻和嘴，稱第二輪催淚彈出現，呼籲眾人不要去廁所，及盡量往添馬公園離開；另一被告鍾耀華亦呼籲現場人士離開。

張秀賢證人︰土盟負責設備溝通

張一方則傳召土地正義聯盟成員區國權作供。區供稱於2014年9月26日負責為學聯和學民思潮安排音響和舞台設備，及就集會安排與警方溝通，並曾於當日兩次集會人數分別達3000和5000人時，要求警方開放添美道北行線和南行線予市民集會，警方其後亦將相關路段封閉。

控辯雙方舉證完畢，控方一度表示需時準備陳辭，惟辯方表明希望案件盡快進行。代表三子的資深大律師麥高義稱，案件相隔事發多年。資深大律師彭耀鴻則指邵家臻和陳淑莊為民選議員，他們需作相關計劃，當中涉及其職員和公眾利益。資深大律師蔡維邦亦指出，假如案件由陪審團審理，控方理應即時開始結案陳辭。案件最終下周二續審。

【案件編號：DCCC 480/17】

相關字詞﹕佔中9人案 佔中三子 朱耀明 陳健民 佔中 戴耀廷

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