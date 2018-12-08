習握手攀談：我非你筆下知青 壓力大意志愈強

做過3屆全國政協委員的梁曉聲，曾和江澤民、胡錦濤、溫家寶握過手，「幾乎領導人都握過」，但梁曉聲通常不接話，那次習近平對他說：「曉聲，我跟你筆下寫的那些知識青年是不一樣的。」梁曉聲當時微笑說：「總書記很忙、請先行。」梁憶述，當時在場還有很多人等着和總書記握手，但是習近平接着又說：「我這個人要求自己，壓力愈大意志愈強。」梁曉聲聽到這話「心中怦然一動」，「沒有哪個國家領導人會這麼說。我認為是心裏話」，此時習近平又說：「希望文藝家要使我們更多的青年也都有精神上的故鄉。」

反思成敏感題材 用青春故事包裝

習近平特別找梁曉聲說知青的事，和他寫的知青小說不無關係。1980年代，梁憑《這是一片神奇的土地》、《今夜有暴風雪》等小說，奠定了知青文學在中國文壇的地位，「我很欣慰自己作為作家，可以為自己介入的這個群體起到這樣的作用」。梁曉聲說他早期作品中有知青英雄主義的、共青團思想的，塑造的形象是可愛可敬的，但從《雪城》開始，他將知青題材和反思結合，「反思作品在80年代初期是政治所需要的，但到了80年代中期，反思則成為敏感題材，放在知青題材中，為青春題材所包裹，這是我的策略，包括寫《年輪》、《知青》、《返城年代》，其實都是基於此想法」，而寫於2013年的《返城年代》，則是梁曉聲知青題材的「封筆之作」，「以後絕不會再寫了」。