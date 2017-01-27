改革開放40年系列：知青文學作家懷緬八○年代純潔 梁曉聲：反思潮中斷 今到處阿諛奉承

明報記者 劉利 北京報道

今創作尺度比80年代更緊

年近70的梁曉聲很懷念1980年代的新時期文學，當時湧現出傷痕文學、反思文學、知青文學、改革文學、尋根文學、先鋒派等等，但後來反精神污染、反資產階級自由化，這個階段不久就結束。「那時候是多麼地純潔，那些小說現在看來哪有什麼污染？那時爭取的只是自由的尺度。」他不諱言現在創作的尺度比1980年代「繃得緊了」，「某些人是劃了一條線，我一定要盡量突破一些，變成一種博弈。放在人類歷史中，就是文化和政治的常態表現，歷來如此，也是文化存在的意義」。他說：「不能因為劃了一條線就縮在這條線裏面。我們應保持自己的獨立性，不能因為存在問題，就抹殺40年的成就，乾脆說成一團糟。我也堅決反對用40年的成果，去遮蔽存在的問題，這點更加重要。」

不能因改革成果 不許文學寫亂象

梁曉聲很關注社會底層，正因為如此，他認為在改革開放40年中，貧富差距「咄咄逼人」，更需要有責任感的作家去關注，「40年來並不僅是鐵路、交通、橋樑、科技、軍事、工農業的發展；我的好友閻連科是寫批判小說的，他說中國問題在於發展與亂象並存。不能因為有成果，而不許文學藝術反映亂象」。

梁曉聲形容，如果將國家比作人體，文藝則可以比作紅血球或白血球，「紅血球提供生命的必要元素，白血球是哪裏有傷口有病兆就湧向哪裏。你不能要求一個人只有紅血球沒有白血球，文學的意義更重要的是也要做白血球」。他說，現在好像很多人都在做紅血球，而他必須告訴人們，白血球的存在是那麼自然而不可或缺，「我的寫作有時做紅血球，有時做白血球」。

領導人觀點 毋須全社會呼應

梁是民盟（中國民主同盟）成員，做過3屆全國政協委員，有一年「兩會」，時任國家主席胡錦濤參加民盟組討論，梁曉聲當時發言稱「文化在政治之上」。直到今天他仍堅持這點，「這是常識，文化引領政治。怎樣的文化才有怎麼的政治」。他說有一個中國現象值得關注：「在一些國家，不論是總統還是國王，他說出一種觀點的時候，全社會沒必要呼應、也沒有必要將這當成最終結果，如果是這樣，還要歷史學家幹什麼！」前些日子，他出席文史館的活動，就指出「這個國家到現在依然出現阻擋不住的、不知是否真誠的阿諛奉承」；但他又認為，有些事不能操之過急，歷史的節奏有時是一張一弛的，「在特別緊張的時期，哪怕說的再對，也行不通，一定要具備各種條件」。

「大樹特樹 不是文革也像文革」

梁曉聲認為中國沒有主流宗教，對國家影響甚大，「我們曾想將政治作為宗教，也使政治變得荒唐。因此我個人覺得看我們的國家，要冷靜一點、再冷靜一點」。他說現在不具備重蹈文革的條件，「某種現象產生了，激起當即反應；但我想給自己的國家一點時間，比如說連續5年還是到處阿諛奉承，大樹特樹，不是文革也像文革了」。他強調現在是一個特定時期，對於政壇的非常態現象，「當我們考慮背後權力更替的背景時，就明白出現這些現象有一定的外因的」。

已封筆不再寫知青題材的梁曉聲，去年出了三卷本的《人世間》，描述的就是平民子弟跌宕起伏的人生。他說寫《人世間》是憂傷的：「我從文革時的1972年寫起，上部寫到文革結束，這在現在就不可能。如果以現在的標準，可以從90年代開始，這樣就繞過去了，但我不會，那就試一下吧，總得有人試一下吧。這個出版社不出，就找另一個出版社，總會有人出。」

目前梁曉聲的寫作還是以現實為主，但他表示當完成收尾工作後，打算停筆。「像我這樣的文學動物以後愈來愈少了。」