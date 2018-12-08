最壞結果拆月台？ 陳帆：不言而喻

指抽查5%樣本不切實際

立法會鐵路事宜小組委員會昨開會，議會陣線毛孟靜和實政圓桌田北辰要求增加抽驗螺絲帽的數量，由港鐵建議不足1%增至5%。陳帆以民調作比喻，如果要抽查5%人口，就要抽查最少35萬人，認為並不實際。陳帆又指香港大學負責抽樣，抽查點數目有科學根據，如有需要或會抽取更多樣本。

另外，公民黨譚文豪和熱血公民鄭松泰要求政府交代，抽驗鋼筋及螺絲帽有何最壞打算，譚文豪更追問最壞結果是否需要拆掉月台重建，陳帆回應「答案是不言而喻」，又指「現階段不想揣測，但最壞打算結果只有一個」，亦會考慮是否有其他方法例如加固令整體結構更安全。港鐵常務總監金澤培表示抽驗結果存在很多可能性，屆時可以考慮不同補救方案。

對於有議員建議沙中線局部通車至何文田站，陳帆指當局已要求港鐵研究，希望通車範圍「愈長愈好」，但不會設下「死線」。金澤培表示，局部通車要考慮技術及營運安排，並非車站落成就可以通車。