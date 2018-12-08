港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱

【明報專訊】港鐵高級工務督察（土木工程）黃智超昨續在沙中線紅磡站月台層板建造工程調查委員會的聆訊中作供，他否認被指派檢查螺絲帽接駁；又指今年6月，港鐵曾有人多次要求他填寫及簽署應屬內部文件的後補檢查紀錄，但他曾拒絕加簽禮頓一方的後補檢查紀錄。
港鐵沙中線（土木）建造經理陳傑霖曾早前在聆訊中表示，黃智超負責工程內螺絲帽接駁的監督，惟黃智超昨否認有獲指派，更指其上司有說驗收螺絲帽接駁由港鐵另一建造團隊負責，故他無就螺絲帽接駁保存紀錄，並只在例行地盤巡查時看螺絲帽，無正式檢查。
拒簽禮頓後補紀錄
就螺絲帽接駁檢查，港鐵今年6月有製作一份後補檢查紀錄，並由黃智超填寫及簽署，紀錄日期更寫上2017年2月。政府代表大律師周偉倫說，黃首先簽了一批佔整體螺絲帽數量20%的後補紀錄，後來港鐵發現就屋宇署的質量要求，需要港鐵檢查50%螺絲帽，黃才被要求再簽更多紀錄。
黃智超說，他當時有清晰向港鐵團隊表示，他簽署的後補紀錄基於其相片的紀錄填寫，只供港鐵內部參閱，若他早知政府會看到該後補紀錄，他就不會填寫，會交給負責檢查螺絲帽的適任人員處理。
周偉倫又指出，港鐵曾要求黃加簽禮頓一方的螺絲帽檢查後補紀錄，但被黃拒絕。黃解釋，因工程期間從無看過禮頓該份紀錄，而他亦非屋宇署要求下獲指派檢查螺絲帽的適任人員，故不會加簽。
認晚上僅一督察監工
中科興業董事總經理潘焯鴻曾供稱，剪鋼筋後來改至晚上進行，黃認為，「（工人）要做何時都會做」，但承認晚上港鐵僅一名工務督察監看全範圍，巡查人員較少。黃智超亦承認，鋼筋剪短及扭入螺絲帽後，就不能在檢查時發現，要看着鋼筋扭入過程才能得知有否被剪短。