港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱

港鐵沙中線（土木）建造經理陳傑霖曾早前在聆訊中表示，黃智超負責工程內螺絲帽接駁的監督，惟黃智超昨否認有獲指派，更指其上司有說驗收螺絲帽接駁由港鐵另一建造團隊負責，故他無就螺絲帽接駁保存紀錄，並只在例行地盤巡查時看螺絲帽，無正式檢查。

拒簽禮頓後補紀錄

就螺絲帽接駁檢查，港鐵今年6月有製作一份後補檢查紀錄，並由黃智超填寫及簽署，紀錄日期更寫上2017年2月。政府代表大律師周偉倫說，黃首先簽了一批佔整體螺絲帽數量20%的後補紀錄，後來港鐵發現就屋宇署的質量要求，需要港鐵檢查50%螺絲帽，黃才被要求再簽更多紀錄。

黃智超說，他當時有清晰向港鐵團隊表示，他簽署的後補紀錄基於其相片的紀錄填寫，只供港鐵內部參閱，若他早知政府會看到該後補紀錄，他就不會填寫，會交給負責檢查螺絲帽的適任人員處理。

周偉倫又指出，港鐵曾要求黃加簽禮頓一方的螺絲帽檢查後補紀錄，但被黃拒絕。黃解釋，因工程期間從無看過禮頓該份紀錄，而他亦非屋宇署要求下獲指派檢查螺絲帽的適任人員，故不會加簽。

認晚上僅一督察監工

中科興業董事總經理潘焯鴻曾供稱，剪鋼筋後來改至晚上進行，黃認為，「（工人）要做何時都會做」，但承認晚上港鐵僅一名工務督察監看全範圍，巡查人員較少。黃智超亦承認，鋼筋剪短及扭入螺絲帽後，就不能在檢查時發現，要看着鋼筋扭入過程才能得知有否被剪短。