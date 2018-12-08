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港鐵督察兩睹螺帽未扭妥 3鋼筋已落石屎無從修補

【明報專訊】沙中線紅磡站月台層板建造工程調查委員會的聆訊踏入第30日，港鐵助理工務督察（土木工程）王繼榮首度確認剪鋼筋工人身分，是泛迅員工；惟委員會主席夏正民表示，委員會調查並非追究刑事罪責，聆訊中毋須指證工人。王亦表示，曾兩度發現鋼筋未有妥善扭入螺絲帽，其中一次因工地已開始落石屎，有3支鋼筋未能修補。

確認剪筋泛迅員工 知真實身分

中科興業董事總經理潘焯鴻曾於2015年9月22日拍攝兩張工人剪鋼筋照片，早前多名證人都只能以制服推測工人所屬公司。王繼榮昨供稱，他於當日亦有到地盤巡視，惟比潘焯鴻晚約半小時才到達，遺憾未能更早到，阻止剪鋼筋事件發生。王說，他有當日的照片，能確認兩名工人為泛迅員工，更可以認出兩名工人真實身分。夏正民說，委員會非追究刑事責任，「對刑責有關的事不感興趣」。

夏正民：非追究刑責 毋須指證工人

王繼榮亦曾兩次巡地盤時發現有鋼筋未有妥善接駁螺絲帽，首次發生於2015年12月15日的C3-2區，當中有5支鋼筋螺絲頭位置被剪，此事件亦記錄於不合格報告中。他指按其20多年工作經驗，都未曾看過有人剪鋼筋，發現事件時感到震驚，有按程序報告上司，並循上司指示處理事件。王被問到當時為何無即時與附近紮鐵工人談及事件，王指直接與工人討論，或會引發衝突。

20多年經驗未聞剪鋼筋

另一次事件則發生在2015年12月23日，當時C1-5區正在落石屎，王於該處巡查時發現有5至6支鋼筋未有完全扭入螺絲帽，惟因已開始落石屎工序，底部有3支鋼筋未能修補。政府代表大律師周偉倫表示，落石屎前，港鐵及禮頓須檢查兩次，但當時都沒發現到有鋼筋接駁問題。王說，鋼筋被檢查後亦有機會有所改動，但相信第二次發現的鋼筋問題只因工人手工不好而無扭實。

稱因責任心檢查螺帽

王又說，檢查螺絲帽非其責任，但因「責任心」，認為要檢查所有項目，更認為螺絲帽接駁相當重要，故巡地盤時會目測鋼筋有否完全扭入螺絲帽，又會以手和腳輕推測試接駁是否穩妥。

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