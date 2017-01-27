醫管局連蝕兩年 梁栢賢年薪破600萬

上年度蝕8.4億 儲備跌至14億

醫管局2017/18年度整體支出逾641億元，較2016/17年度增加31億元，當中員工開支佔最多，達451億元，按年增加20億元，藥物開支按年增加5億元至66億元。醫管局的經常性政府補助按年增加30.7億元至逾554億元，惟收入儲備由2016/17年度的22億元跌至14億元。

醫管局5名最高年薪的行政人員當中，明年不續約的行政總裁梁栢賢年薪最高，達601.8萬元，按年增加2.3萬元；其次為時任聯網服務總監張偉麟，加薪10萬元至561.8萬元；時任港島西聯網總監陸志聰亦加薪10萬元至533.5萬元；現任九龍中聯網總監盧志遠加薪24.4萬元，年薪達533.4萬元；已退休的時任港島東聯網總監劉楚釗的年薪則為531.8萬元。

郭家麒批政府醫療資源投放太低

本身是醫生的公民黨立法會醫生郭家麒表示，公營醫療服務沒有可能用財政預算去限制，即使病人數目眾多，醫管局亦無法將患者拒之門外。他以冬季流感高峰為例，醫管局需因應服務量上升，增撥資源去增加人手供應。

郭家麒又形容，政府投放的醫療資源「可恥地低（shamefully low）」，認為政府增加的資源不及人口老化對醫療需求的增幅。

郭續稱，「醫管局虧蝕是政府無能，並非醫管局無能」，他期望政府增加醫療撥款的比例，「最不想見到政府要醫管局勒緊褲頭」，否則醫護士氣更低落，加劇人手流失，最終受害者是病人。