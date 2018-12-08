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急症室電腦掃描10年升5倍 退休漢候5小時「無所謂」

【明報專訊】不少病人入急症室未必為治療，而是為檢查，在2007年至2017年間，急症室X光檢查由95.8萬宗升至120萬宗，增加25%；電腦掃描則由1.95萬宗升逾5倍至12萬宗。即使威爾斯醫院昨早輪候時間一度超過8小時，有頭部劇痛的退休漢為電腦掃描，仍選擇入急症室，結果等了近5小時都無法見醫生，但仍無怨言。

「急症室一條龍服務較方便」

伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院昨早輪候時間一度超過8小時，至中午才回落至超過3小時。66歲的張先生表示，因難以忍受頭痛情况持續，昨早10時到威院急症室，盼可接受電腦掃描。他被分流為第四類次緊急，等候至接近下午3時仍未能見醫生。張說平日較少病，一般向私家醫生求診，但稱私家診所無檢查儀器，需再轉介掃描，故直接到急症室，加價對他影響不大，「一條龍服務比較方便」，加上已退休，即使等候時間長亦沒所謂。

年屆80的李婆婆一向在私家診所跟進腹痛，但早前痛楚加劇，私家醫生建議她到急症室求診及照X光。李婆婆昨中午12時到威院急症室，等至下午接近3時仍未見到醫生。

醫生：人口老化 長者較多檢查

有急症室醫生反映，工作量較以往多，其中一個因素是人口老化。他指現時年長患者較多，病情較複雜，需接受較多檢查，例如X光、電腦掃描及驗血等，加上患者對準確度的要求提高，需要較多時間處理病人。

相關字詞﹕急症室

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