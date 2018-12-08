未成年病人跌一成 醫生料有保險者增

公立醫院急症室去年6月加價後的一年間，扣除獲資助的病人群組，所有年齡組別的第四、第五類（次緊急、非緊急）人次都下跌，未滿18歲者跌幅最顯著，整體跌10%，當中非緊急跌28%、次緊急跌12%。

醫管局：年長者傾向留公院

緊急病人中，年輕群組人次減，年長人次加。當中60歲或以上的人次升2%至5%，0至54歲則跌3%至7%。醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏昨解釋，入急症室的54歲以下病人減少，相信與他們有經濟能力、有工作或其父母能負擔公院以外的醫療機構有關，年紀較大，特別是60歲或上病人傾向留在公院。

香港急症科醫學院院長蕭粵中指出，近年年輕急症室病人減，料愈來愈多家長為子女買醫保，高燒、盲腸炎、跌傷懷疑骨折等兒童，漸轉到私家醫療機構，特別是港島較富庶地區更明顯。他說，現時較多在私營機構治療未有起色者，或需入院但保險不全包者，會經急症入公院。

長遠而言，蕭認為年長病人愈來愈多，複雜性愈高，不應再單純看急症室人次高低，應長遠預視長者人數、患長期病比率，來計算所需急症病牀和人手。他認為，社區基層醫療亦應加強把關，減少入急症室。

指夜診資訊不普及 學者倡教育

中文大學家庭醫學及基層醫療學部主任黃仰山指出，公院需照顧基層，未必適合不斷加價，但現仍有傷風咳、摸到身體疑似腫瘤、出疹等不太嚴重者看急症，認為他們應找家庭醫生。黃又指出，未必很多人知道公院有夜診或私營市場的24小時門診資訊，以為晚上不適只能去急症室，他建議加強教育助分流病人。