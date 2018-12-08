急症室加價後 緊急病人等更久 醫管局：整體求診跌4.4%達預期效果 醫生：太樂觀

較不緊急跌7.7% 較緊急升1.3%

公立醫院急症室2002年底引入100元收費，2003年度的求診人次按年跌逾兩成，減至近183萬人次。為減少非緊急病人，急症室收費去年中加至180元，醫管局昨公布，去年7月至今年6月有207.9萬人次向急症室求診，較前一年的217.5萬人次跌4.4%，跌幅主要來自是次緊急和非緊急的第四及第五類病人，這兩類病人由136.7萬減至126.1萬人，按年減7.7%。

第一至第三類危殆、危急和緊急的求診病人升幅緩和，由2016/17年度升4.4%，收窄至2017/18年度升1.3%，主要是54歲或以下第三類求診病人減少3%至7%，對冲其他年齡組別的升幅。

長者求診增 第三類多等1分鐘

然而，第三類緊急病人的求診時間由平均25分鐘增加至加價後的26分鐘，能於目標輪候時間30分鐘內獲處理的病人比例，由78.4%減至76.1%，是過去4年來首次下跌。醫管局急症科統籌委員會主席李啟明指出，大部分第三類病人都能在50分鐘內獲處理，相信影響不會太大。

雖然求診人次跌，但部分人輪候時間反增。李啟明解釋，主要與長者求診人次增加有關，65歲或以上病人由2015/16年度的62萬增加至2017/18年度的65.4萬人，這批病人較嚴重和複雜，診症、移動時間較長，檢查亦較多。另外，近年為紓緩住院需求壓力，會在急症室為病人做X光、電腦掃描等檢查，以診斷和確定需否入院等，都加添急症室壓力。他表示會與老人科商討，安排專科醫生到急症室為長者會診，來年起會加強外展服務探訪獨居老人和院舍長者，避免長者病情惡化至需要入院。

加強長者外展 未擬來年加價

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏形容，急症室加價達到預期效果，既沒趕走有急症需要的病人求診，也鼓勵其他病人轉用其他服務。莊續說，醫管局會每兩年一次與政府檢討收費水平，現階段未計劃來年加價。

醫管局數字顯示，上周急症室每日平均求診人次為5810，本周一增至6773人，周二至周四均逾6100人，高於5900服務人次的基線水平。李啟明指出，近日開始見急症室人流增，呼籲長者和慢性病患者注意保暖，病情不太嚴重可用其他服務的市民避免使用急症室。

醫生稱未感變化 料跌幅漸縮

香港急症科醫學院院長蕭粵中指出，醫管局認為加價達到預期效果是「有小小太過樂觀」，過去一年前線醫生感受不到加價帶來影響，求診人次減少比例細，且減幅較大的是第四、五類病人，本身在他們身上所花的人力物力就較少，但另一邊廂長者病人增加，所需檢查、心力和會診時間都增加。

蕭粵中認為，加價消息帶來的影響會慢慢冲淡，人次跌幅將收窄，要看局方每兩年檢討一次會否再加價，再次帶來影響。