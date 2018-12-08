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林定國任消委會主席

【明報專訊】政府昨日公布委任資深大律師林定國(圖)擔任消費者委員會主席，任期兩年，接替已出任消委會主席6年的黃玉山，由2019年1月1日起生效。林定國於本年初曾經在大律師公會改選中不敵戴啟思，連任失敗。林回應本報查詢指自己心情戰戰兢兢，會努力做好主席的工作。

林定國1992年獲委任為執業大律師，2013年獲委任為資深大律師，其主要執業範圍為民事訴訟。林定國於2017年當選大律師公會主席，今年競逐連任失敗。

接替黃玉山 稱「戰戰兢兢」

林定國向本報表示，自己明年1月才正式上任主席，需要時間好好了解消委會運作，故目前未有確實東西分享，待了解過後會再發表意見。被問目前心情他說：「四個字，戰戰兢兢。」他指自己會努力。

政府發言人表示，林定國對公共服務竭誠盡心，經驗豐富，相信他定能繼續領導消委會推動香港的消費者權益。發言人同時感謝黃玉山多年來對消委會作出的傑出貢獻。

政府亦宣布委任6名新任消委會委員，包括世界自然基金會董事委員會主席何聞達、行會成員兼立法會議員林健鋒的兒子林凱章、林百欣家族成員林建康、房委會及競爭事務委員會委員雷紹麟、精神科醫生雷永昌， 以及華人永遠墳場管理委員會增選委員溫麗司；政府同時再度委任林新強、林詩棋和黃紹基，任期兩年。

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