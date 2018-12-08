塞肛氣球泵爆 東區醫院照腸變穿腸

有放射科專科醫生表示，電腦掃描大腸鏡檢查的風險一般非常低，刺穿大腸機率僅0.05%，今次出事故屬罕見。

即日修補 八旬婦情况穩定

東區醫院發言人公布，該名86歲女病人昨在該院作電腦掃描大腸鏡檢查後出現氣腹，懷疑因檢查過程中錯誤將氣體注入氣球令其爆破，導致病人直腸穿孔，院方立即為病人做直腸修補手術，病人現情况穩定。

據了解，涉事醫生並非首次做有關檢查。防方發言人稱非常關注事件，已與病人家屬會面及就事件致深切歉意，並已向醫院管理局總辦事處通報個案，將事件列為醫療風險警示事件。院方會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，於8個星期內向醫管局交報告。

專科醫生：穿腸機率僅0.05%

放射科專科醫生劉仲恒解釋，病人接受電腦掃描大腸鏡檢查時，醫生要將一條膠喉放入病人肛門，膠喉粗幼與尿喉相若，固定位置後，會注入約5至10毫升水，令接連膠喉的氣球膨脹至直徑2厘米，氣球塞住肛門位置後，就會從膠喉注入氣體令大腸膨脹，以作電腦掃描檢查，整個過程約30分鐘。他指若要注水至氣球爆破，估計要令氣球膨脹至直徑4至6厘米，而氣球爆破令直腸穿孔屬罕見情況。

相對大腸內窺鏡檢查，他稱電腦掃描大腸鏡檢查同樣可檢查是否有息肉、潰瘍、腫瘤，而做大腸鏡檢查時，一旦發現有息肉或腫瘤，可即時作抽針檢查，但大腸鏡檢查刺穿大腸的風險約0.1%；而電腦掃描大腸鏡檢查雖不可即時抽針，但其刺穿大腸的機率僅0.05%，一般不想全身麻醉、想有較低風險或年紀較大的病人，便會選擇電腦掃描大腸鏡檢查。