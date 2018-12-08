港聞

港聞一

下一篇 上一篇

區諾軒：保安埋身即跌 有理說不清

【明報專訊】民主黨尹兆堅和林卓廷都被警方控以《立法會（權力及特權）條例》第19(b)條：「凡任何人襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員，即屬犯罪」。議會陣線區諾軒稱，何謂抗拒、妨礙沒有準則，「一埋身若有保安員跌低，議員有理說不清」，認為將來抗爭要明智，最基本是避免與保安有爭執和身體接觸。民主派會議召集人毛孟靜說會提醒民主派小心，不要作無謂犯險，因行管會早前決定有肢體衝突就會報警。她呼籲立法會主席梁君彥自律，不要濫權。

料判決左右議會生態

區諾軒說，日後法庭就今次案件的判決會左右議會生態，釐清在議會中是「議員大、保安大，還是主席命令保安大」。他稱，前議員梁國雄2016年在立法會會議上搶去官員文件，被控上述條例中的17c「藐視罪」，法庭判決指控罪中所指的「任何人」不包括立法會議員，法庭早前並無處理案件。

毛孟靜：人有道德怒火 會避免肢體衝突

區表示，自從梁君彥「擺保安員上枱」說有職員受傷會報警，大家都不敢碰到保安員。他稱會避免被保安員包圍，因為萬一被保安員包圍，就會被抬走。至於將來是否一被趕就立即離開會議廳，毛孟靜指很難說，因為人有「道德怒火」，但她會避免肢體衝突。

有建制派表示，本周三特首質詢環節，毛孟靜被梁君彥要求離開會議廳，其他議員包圍毛及阻止保安員執行職務，從嚴謹角度看，都是觸犯了條例第19(b)條，但強調每次情况不同，須由法庭裁決。梁君彥近月主持會議遇上泛民被趕後拒絕離開時，均特別提及有關議員阻礙會議進行，據了解，此舉是要警告有關行徑其實已觸犯法例。

上 / 下一篇新聞

借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首
借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首
銀行公會要求環聯補救 措施須達銀行保安水平
銀行公會要求環聯補救 措施須達銀行保安水平
非法留校 興德前助理罪成
非法留校 興德前助理罪成
尹兆堅林卓廷遭預約檢控 事關議會被逐拒離場 議員首涉「礙立會人員執行職務」罪
尹兆堅林卓廷遭預約檢控 事關議會被逐拒離場 議員首涉「礙立會人員執行職務」罪
塞肛氣球泵爆 東區醫院照腸變穿腸
塞肛氣球泵爆 東區醫院照腸變穿腸
丁權覆核押後裁決 申請方：信港人感謝申請人
丁權覆核押後裁決 申請方：信港人感謝申請人
林定國任消委會主席
林定國任消委會主席
急症室加價後 緊急病人等更久 醫管局：整體求診跌4.4%達預期效果 醫生：太樂觀
急症室加價後 緊急病人等更久 醫管局：整體求診跌4.4%達預期效果 醫生：太樂觀
未成年病人跌一成 醫生料有保險者增
未成年病人跌一成 醫生料有保險者增
急症室電腦掃描10年升5倍 退休漢候5小時「無所謂」
急症室電腦掃描10年升5倍 退休漢候5小時「無所謂」
醫管局連蝕兩年 梁栢賢年薪破600萬
醫管局連蝕兩年 梁栢賢年薪破600萬
屯門公路1小時3車禍 兩車起火爆炸
屯門公路1小時3車禍 兩車起火爆炸
港鐵督察兩睹螺帽未扭妥 3鋼筋已落石屎無從修補
港鐵督察兩睹螺帽未扭妥 3鋼筋已落石屎無從修補
港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱
港鐵督察簽後補紀錄：以為僅內部參閱
最壞結果拆月台？ 陳帆：不言而喻
最壞結果拆月台？ 陳帆：不言而喻
百萬Tesla失控撼車撞閘 6人輕傷
百萬Tesla失控撼車撞閘 6人輕傷
洗衣店閉門失火無人傷
洗衣店閉門失火無人傷
改革開放40年系列：知青文學作家懷緬八○年代純潔 梁曉聲：反思潮中斷 今到處阿諛奉承
改革開放40年系列：知青文學作家懷緬八○年代純潔 梁曉聲：反思潮中斷 今到處阿諛奉承
覺《厲害了》不妥 「講真話的少了」
覺《厲害了》不妥 「講真話的少了」
習握手攀談：我非你筆下知青 壓力大意志愈強
習握手攀談：我非你筆下知青 壓力大意志愈強
佔中案8被告不自辯 下周二結案陳辭 邵家臻播片︰催淚彈至 台上籲眾人離開
佔中案8被告不自辯 下周二結案陳辭 邵家臻播片︰催淚彈至 台上籲眾人離開
涉冒楊家誠簽發支票 會計經理控盜3700萬
涉冒楊家誠簽發支票 會計經理控盜3700萬
大館時裝展結合全息LED新舊交融
大館時裝展結合全息LED新舊交融
警拘4人超市偷酒黨
警拘4人超市偷酒黨
周浩鼎：美議員憂DQ損一國兩制 同赴美論壇 稱涂謹申無「唱衰香港」
周浩鼎：美議員憂DQ損一國兩制 同赴美論壇 稱涂謹申無「唱衰香港」
內會否決休會辯論朱凱廸DQ
內會否決休會辯論朱凱廸DQ
許曉暉喪禮不公開 16日辦追思會
許曉暉喪禮不公開 16日辦追思會
綜援生果金長津 擬2月起加2.8%
綜援生果金長津 擬2月起加2.8%
鐵騎爬頭撞人 休班高級督察停牌
鐵騎爬頭撞人 休班高級督察停牌
尊子漫畫
尊子漫畫
任何仁差啲變藍毛衫人
任何仁差啲變藍毛衫人
油尖旺大南區會議席將補選
油尖旺大南區會議席將補選
大欖楓葉見紅 大棠塞車警報
大欖楓葉見紅 大棠塞車警報
潘兆平倡抗戰紀念日列法定假日
潘兆平倡抗戰紀念日列法定假日