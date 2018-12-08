區諾軒：保安埋身即跌 有理說不清

料判決左右議會生態

區諾軒說，日後法庭就今次案件的判決會左右議會生態，釐清在議會中是「議員大、保安大，還是主席命令保安大」。他稱，前議員梁國雄2016年在立法會會議上搶去官員文件，被控上述條例中的17c「藐視罪」，法庭判決指控罪中所指的「任何人」不包括立法會議員，法庭早前並無處理案件。

毛孟靜：人有道德怒火 會避免肢體衝突

區表示，自從梁君彥「擺保安員上枱」說有職員受傷會報警，大家都不敢碰到保安員。他稱會避免被保安員包圍，因為萬一被保安員包圍，就會被抬走。至於將來是否一被趕就立即離開會議廳，毛孟靜指很難說，因為人有「道德怒火」，但她會避免肢體衝突。

有建制派表示，本周三特首質詢環節，毛孟靜被梁君彥要求離開會議廳，其他議員包圍毛及阻止保安員執行職務，從嚴謹角度看，都是觸犯了條例第19(b)條，但強調每次情况不同，須由法庭裁決。梁君彥近月主持會議遇上泛民被趕後拒絕離開時，均特別提及有關議員阻礙會議進行，據了解，此舉是要警告有關行徑其實已觸犯法例。