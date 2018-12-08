區諾軒：保安埋身即跌 有理說不清

【明報專訊】民主黨尹兆堅和林卓廷都被警方控以《立法會（權力及特權）條例》第19(b)條：「凡任何人襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員，即屬犯罪」。議會陣線區諾軒稱，何謂抗拒、妨礙沒有準則，「一埋身若有保安員跌低，議員有理說不清」，認為將來抗爭要明智，最基本是避免與保安有爭執和身體接觸。民主派會議召集人毛孟靜說會提醒民主派小心，不要作無謂犯險，因行管會早前決定有肢體衝突就會報警。她呼籲立法會主席梁君彥自律，不要濫權。
料判決左右議會生態
區諾軒說，日後法庭就今次案件的判決會左右議會生態，釐清在議會中是「議員大、保安大，還是主席命令保安大」。他稱，前議員梁國雄2016年在立法會會議上搶去官員文件，被控上述條例中的17c「藐視罪」，法庭判決指控罪中所指的「任何人」不包括立法會議員，法庭早前並無處理案件。
毛孟靜：人有道德怒火 會避免肢體衝突
區表示，自從梁君彥「擺保安員上枱」說有職員受傷會報警，大家都不敢碰到保安員。他稱會避免被保安員包圍，因為萬一被保安員包圍，就會被抬走。至於將來是否一被趕就立即離開會議廳，毛孟靜指很難說，因為人有「道德怒火」，但她會避免肢體衝突。
有建制派表示，本周三特首質詢環節，毛孟靜被梁君彥要求離開會議廳，其他議員包圍毛及阻止保安員執行職務，從嚴謹角度看，都是觸犯了條例第19(b)條，但強調每次情况不同，須由法庭裁決。梁君彥近月主持會議遇上泛民被趕後拒絕離開時，均特別提及有關議員阻礙會議進行，據了解，此舉是要警告有關行徑其實已觸犯法例。