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尹兆堅林卓廷遭預約檢控 事關議會被逐拒離場 議員首涉「礙立會人員執行職務」罪

【明報專訊】立法會6月審議高鐵一地兩檢條例草案期間，民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅被逐離會議廳時拒絕離開，兩人及保安其後分別報稱受傷。林尹二人昨收到警方通知預約拘捕和檢控，將被控告妨礙立法會人員執行職務，尹兆堅被多控一項普通襲擊罪。林卓廷形容今次是「赤裸裸的政治檢控」，「立法會史上首次有議員在議事廳和平抗議主席不公裁決，而遭到刑事檢控」。尹兆堅表示不會退縮，若不全力抗辯，擔心會立壞先例。

緣起一地兩檢審議 梁君彥不處理規程質疑

6月13日的會議上，立法會主席梁君彥拒絕未在二讀發言的議員發言，就將辯論結束，讓運輸及房屋局長陳帆發言總結，泛民議員不滿，群起提出規程問題，梁君彥沒理會，將林卓廷趕離場；尹兆堅當時站在林身旁，被大批保安員包圍，二人一度與保安員糾纏，尹曾嘗試衝向主席台，兩人最終被保安抬走；鄺俊宇、許智峯、區諾軒3名議員亦被梁君彥趕走。

翻看當日會議片段，梁君彥當時曾警告林卓廷，若不離開會議廳，阻礙立法會人員執行其命令，根據《立法會（權力及特權）條例》第19(b)條，即屬犯法。條例訂明，「凡任何人襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員，即屬犯罪」，可處罰款1萬元及監禁12個月；而普通襲擊則可判監1年。

兩保安報稱受傷 尹另涉普通襲擊

警方昨回覆稱，於6月13日下午接獲立法會職員報案，指兩名男保安人員在立法會綜合大樓會議廳執行職務期間，分別報稱胸口及手部受傷，港島總區刑事部公眾活動調查組跟進調查並徵詢法律意見，案件列作求警調查。

民主派昨日一同會見傳媒。林卓廷稱已諮詢法律意見，下周一會到灣仔警署辦理手續；他說若今次被定罪成為案例，日後梁君彥作荒謬裁決，議員只能默默接受、自行離席，將來面對惡法，不能在議事廳作任何形式抗議。他稱會與尹兆堅全力抗辯，捍衛議員表達自由和權利，以及香港社會的基本價值。

恐立壞先例 尹林：全力抗辯

尹兆堅說，今次用特權條例中第19b條控告議員是先例，指自己當時是以和平方法履行議員職務、行使議事規則的權力，質詢並要求梁君彥處理規程問題，但梁沒有理會。他說，當日未被趕走前曾多次強調自己是在席議員，但保安卻捉緊其雙手並向後拗，他掙脫後走到主席台前向梁君彥投訴，但被梁逐離會議廳。他對被控普通襲擊感莫名其妙，強調自己無任何動機和行為襲擊任何人。

尹被問到保安員在主席未有命令下對他作出行動，是否違反規則，尹稱不想秘書處或保安成為磨心，認為最終負責的應是主席，因他沒有根據條例主持會議。

本身是律師的立法會議員謝偉俊反駁政治檢控的說法，稱不論任何政治陣營，「刑事就是刑事」，保障議員的言論自由，但不代表保障「郁手」和破壞秩序。他說根據當日會議片段，尹兆堅衝到主席台前與梁君彥爭論時，保安員被尹撞開。

經民聯梁美芬認為議會肢體抗爭習非成是、嘩眾取寵，保安人員受傷屢見不鮮，相信大家忍耐到頂點，才將違法行為轉交執法人員處理，認為採取行動是希望立法會重回正軌。工聯會黃國健亦稱，今次是對某些議員的警惕，經常出現衝擊行為要制止。

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