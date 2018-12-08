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非法留校 興德前助理罪成

【明報專訊】被揭有「影子學生」及管理問題的屯門興德學校，該校前助理去年遭取消註冊教員資格後，未經教育局批准逗留校內。被告早前否認10項「未經准許而逗留在學校內」罪，昨被裁定罪名成立。裁判官表示案情嚴重，或可對學童造成很大影響，押後案件至本月20日，待索取社會服務令報告後判刑，其間被告獲准以5萬元保釋。

屯門裁判法院裁判官葉啓亮表示，向被告張錦輝（43歲）發出取消註冊教員資格通知的教育局職員，已獲該局常任秘書長授權處理相關事項，故已是合法和有效取消被告的資格；而被告承認在案發日子，有10天在該校逗留，有時更長達10小時，行動沒有受限制。

指被削自由 官：非絕對權利

對於辯方爭議涉案《教育條例》違憲，指稱不讓被告逗留學校，是剝奪《基本法》賦予的人身自由，包括遷徙往來的自由、私生活自由、職業自由、對被告造成差別待遇。葉官認為，被告受限制的自由並非絕對的權利，法律可為合法目的作出相稱限制，而被告可申請許可後進入學校，故不認為相關條例違憲。

葉官表示案情嚴重，學校是學童聚集的地方，可能影響很大，沒有實質損害只是「不幸中的大幸」。葉官續稱，被告過往經歷是咎由自取，而他因自身原因被取消教員資格，為其行為負責是「無可厚非」。

官稱案情嚴重 或影響學童

辯方呈遞4封求情信，並稱被告為工作才進入學校範圍，並非居心叵測或做壞事，僅因無知觸犯法例，望法庭輕判。控方透露，被告在2014年有襲擊致造成身體傷害罪案底。

控罪指稱，被告在去年3月30日至4月11日，身為已被取消註冊的教員，在未經教育局常任秘書長書面准許下，曾有10天在屯門興德學校逗留。控方案情指出，被告在1997年成為註冊教員，前年7月受聘為興德學校的助理文書主任。教育局在2017年2月15日發出信件，通知被告已被取消註冊教員資格。

【案件編號：TMCC2539/17】

相關字詞﹕未經准許而逗留在學校內 興德學校

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