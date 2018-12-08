銀行公會要求環聯補救 措施須達銀行保安水平

促檢視第三方取用信貸報告

施穎茵表示，銀行界認為保障客戶資料是重中之重，所以希望環聯亦要採取同一準則與態度去處理客戶的個人資料。她說銀行業對事件感到非常遺憾，公會在事件揭發後多次與環聯開會商討，向環聯提出一系列方案和建議，要求環聯全面調查事件，並檢視所有可行的補救措施，確保足夠保障消費者的個人資料。

公會並期望環聯採取的措施必須能達到銀行的保安水平，同時要求環聯檢視與第三方平台的合作，假如這些平台取得信貸報告再用來圖利，會否與雙方的合作條件有牴觸。

被問到業界會否終止與環聯合作，施穎茵表示現階段難以評估下一步行動，公會將繼續要求環聯交代事件詳情，若有進一步詳情會再公布。金管局副總裁阮國恒在同一場合表示，當局正與業界就環聯事件緊密聯繫，待業界取得更多資料後，再決定下一步行動。

市場流傳，環聯事件可能會影響KYCU（專業資訊機構平台）的推行進度。施穎茵則明確表示，是次事件並不涉及KYCU的評估，認為兩件事不可混為一談。

跨行資料庫招標 環聯大熱

據了解，金管局及銀行公會正就KYCU的建設及營運商招標，期望建立一個跨銀行的KYC（認識你的客戶）資料庫，而有傳招標程序已進入最後階段，環聯是其中一個熱門的中標者。

環聯事件亦引起各界討論金管局應否把這類第三方服務供應商納入監管範圍，阮國恒表示，現時本港有明確法律框架規管私隱資料的使用，事件發生後私隱專員公署亦迅速跟進。他說世界各地對這類第三方服務供應商有不同的處理方法，亦有部分地區直接參與監管，現階段不會排除任何可能性。