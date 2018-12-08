借錢不遂 子弒父棄屍大海 潛逃台灣 警勸返港自首

肩頸多處傷痕 氣管刺穿

浮屍碧海的65歲男子黎金福，任職清潔工人，獨居屯門寶田邨，被發現時全身赤裸，藏於紅白藍尼龍袋，肩及頸有多處傷痕。經法醫初步檢驗，相信傷痕由切肉刀造成，右頸大動脈遭割斷，氣管被刺穿，估計已死去一至兩天。

被捕的兒子26歲，已婚，從事保險業，相信有財政問題，沒有精神病和家暴紀錄，父子長時間分開居住，關係一般。

26歲子已婚 從事保險業

昨午3時左右，探員把黑布蒙頭的疑犯押至瀑布灣公園，重組案情。奉召到場的飛虎水鬼隊潛入水中蒐證，個多小時後在水底撈獲一個表面貼有膠紙、相信用作藏屍的紫色行李篋，探員在現場拍照後檢走。昨早10時許，5女2男先後到達西環公眾殮房辦理認屍手續，眾人神情哀傷，其中死者女兒一度激動痛哭，需由親友攙扶下乘的士離開。

警方西區助理指揮官（刑事）鄭典傑警司表示，周四（6日）早上接獲晨運客報案，稱於瀑布灣公園發現一個紅白藍尼龍袋於離岸數米海面漂浮，袋內藏有一名男子。消防到場撈起尼龍袋，再將昏迷男子送院，惟搶救後證實不治。警方發現男子身上有多處刀傷，沒有身分證明文件，憑指模鑑證確認其身分，再根據資料逐一與其家人聯絡。警方聯絡到死者身處台灣的兒子，有人承認因金錢問題弒父。據悉，探員將他勸服返港自首。

召客貨車運屍 再入篋拋海

警方初步調查相信，兒子周二（4日）中午前往父親屯門寶田邨寓所，欲向對方借錢，其間二人起爭執，兒子以利刀弒父，之後清理單位內血漬，及將屍體放進紅白藍尼龍袋，再放在一個膠箱內。翌日下午，兒子召客貨車將藏有屍體的膠箱運往華富邨華樂樓舊居，當時單位無人，他外出購行李篋，並將放有屍體的尼龍袋放入拖篋，以膠紙封篋。至周四凌晨，兒子將行李篋拖往華富邨瀑布灣公園，並拋入海中，事後他即購買機票，於早上逃往台灣高雄；同晚11時自行返港時被捕。案件交西區重案組跟進。

與瀑布灣公園相連的華富邨泳棚，泳客昨晨如常落水游泳，他們均表示對發生謀殺案不太擔心，但亦有泳客在岸邊點香拜祭以求安心。屯門寶田邨及華富邨的兩個涉案單位至昨晚仍封鎖，並有軍裝警員在門外駐守。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676