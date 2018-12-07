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明朝絲路地圖 科學館有得睇

【明報專訊】鐘表除咗報時，原來仲有好多用途！Emily噚日參加科學館嘅「匠心獨運──鐘表珍寶展」同「絲路山水地圖展」開幕禮，一次過睇晒由故宮博物院提供嘅120組珍貴機械鐘表，同埋全長30米嘅《絲路山水地圖》。呢兩個展覽今日開放畀公眾，大家今次一定大飽眼福！

另展故宮120組鐘表珍藏

科學館總館長陳淑文話，康文署同故宮博物院嚿年年底續簽5年合作意向書，今次為首兩個合作展覽，預計可吸引18萬人次入場參觀。「鐘表珍寶展」展出120組嚟自英國、法國、瑞士等嘅機械鐘表、5件中國古代計時儀器等。

部分展品從未故宮外展出

陳淑文話120件鐘表中，11件係首次於故宮以外展出，14件屬國家一級展品，Emily最鍾意嘅係「銅鍍金嵌料石轉人升降機塔鐘」，佢有3個鐘盤，除咗睇到時間，開動後仲可聽音樂，鐘身嘅儀仗隊亦會轉動！展覽亦重現18世紀歐洲工匠嘅工作間，並得到倫敦科學博物館借出當時製造鐘表嘅工具，呈現鐘表匠工作情景。

至於《絲路山水地圖》，呢幅地圖係以青綠山水風格繪成，為明朝嘉靖年間嘅宮廷繪畫，成為故宮博物院藏物後從未對外展出。今次亦係康文署首次將全卷文物展出，要搵合適位置相當有挑戰！陳淑文話地圖着重記錄地理位置，所以只有山、水、城樓及城池等，無人或動物。科學館因而另設地圖動畫，加入人民生活情景等，令展覽更加豐富！「鐘表珍寶展」展期去到明年4月10日；而「絲路山水地圖展」就至明年2月20日。

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