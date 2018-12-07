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2018年12月7日星期五
港聞二
何志平7罪成立 聞判稱「預咗啦」 明年3月判刑 最高可囚65年
美法律界估計判5年監禁
裁決日公眾席冷清 無華裔面孔
接近董建華消息：董難過 對違法全不知情
早前被問「失味覺為何還要食」 憂先死無人照顧老伴 八旬翁勒斃病妻認誤殺 官稱法外施恩
華富雙屍案 公屋戶籍爭執 離婚夫殺妻自縊
騙6女購24萬美容療程 「富商暖男」認罪
男子藏尼龍袋浮華富海面不治
逾1/4家屬憂認知障礙家人受騙
檔案法公開資料法展諮詢 法改會未建議罰則
檔案法應否涉刑責 小組主席︰有效得來要合理
前檔案處長批不提刑責 對同步立法不樂觀
居屋買家兩成「靠父幹」 18%月供佔入息一半
訛稱內地團受保障 大航罰1萬
精算專家稱鑿石屎抽樣初步 揭不合格再鑿 港大教授：要考慮對月台結構影響
簽表港鐵工程師：未必驗螺帽
尾隨放學 男子圖利誘女童回家
改革開放40年系列：一九七九年街展被禁催生遊行 翌年獲准「登堂入室」 星星美展創辦人：昔環境尚寬 今愈收愈窄
現代藝術序幕 星星點燃80年代思潮
耗2000萬工作室面臨拆遷 捐政府換保留
施襲兩漢上訴 稱刑期明顯過高 律政司：劉進圖難完全康復 囚19年沒過重
佔中案中大院長調查：6.5%佔領者視「響應三子」非常重要
丁權案 鄉局：免丁屋受挑戰 草委知條文歧視仍納
無車牌貨車溜後 輾斃尼裔工人
流感活躍度微升 上周3人亡
中學設深宵電話專線 便家長聯絡 教師任「守護天使」助重讀生
中一每班多收1人 部分區加1班
曾參賽星企獲AI專利 提升保健裝置分析力 孵化賽揭幕 初創爭逐10專利使用權
網店故障「大平賣」 豐澤「不認帳」
迪士尼3年兩換總裁
尊子漫畫
明朝絲路地圖 科學館有得睇
民建聯又益街坊 派買餸車休閒鞋
新民黨晤財爺 唔建議全民派錢
謝偉銓講皇都 潮look曝光
練馬師羅富全 自揭考足3次牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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何志平7罪成立 聞判稱「預咗啦」 明年3月判刑 最高可囚65年
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