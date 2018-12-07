網店故障「大平賣」 豐澤「不認帳」

昨凌晨約2時，豐澤網店部分商品如任天堂Switch遊戲主機、iPhone XS 64GB價格跌至298元，不少網民連忙「掃貨」，部分產品如Nikon相機套裝一度顯示缺貨，至凌晨4時，網站暫停服務，早上6時30分回復正常。有人事後於豐澤facebook專頁投訴，表示網上寫明「不要錯過這優惠」；也有人稱「真誠相信（豐澤）有此優惠」，豐澤亦已出單及扣錢，理應送貨。

退款送300元禮券 掃貨網民不滿

豐澤昨回覆，凡於故障時在網店所落訂單並未被接受，已通知銀行不會過帳，若已完成付款，豐澤將盡快退款。豐澤表示深感抱歉，系統出現故障導致商品價格標示錯誤，至昨晨約7時已全面修復，將於一周內向每名受影響顧客發出300元、可於網店使用的電子禮券。

執業律師黃鶴鳴表示，如顧客堅持完成交易，可向法庭申請強制完成交易的頒令；豐澤亦可要求取消交易，惟須證明錯誤如何造成，例如是否涉及黑客入侵，若員工疏忽，或難以取消。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑推測事件屬人為，應不涉黑客入侵，可能是上載錯誤價格檔案所致。

律師：可向法庭申令強制交易

消委會昨表示，網購時以網店標價購貨，付款後商戶應按時送貨，如商戶決定不交易，消費者有權追討，但成功與否受網店條款影響。該會呼籲商戶如發生同類事件，應第一時間通知客戶，並即退款，亦可考慮提供補償。