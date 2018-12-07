曾參賽星企獲AI專利 提升保健裝置分析力 孵化賽揭幕 初創爭逐10專利使用權

明報記者

新加坡企業「康氏保健」研發出一個身體監測裝置，連接手機應用程式後，透過偵測脈搏，可分析心臟、肺部及肝臟等的健康，遇不正常情况會發出警號，提示用家去看醫生，數據亦適用於中醫診斷。

獲配對專利公司：

憑大公司名聲 促成多項合作

該公司去年獲推薦參加第一屆於新加坡舉辦的IP Hatch比賽，並獲配對Panasonic的人工智能專利技術。公司行政總裁溫明成表示，他們成功將專利技術放進第二代產品，勝出比賽後更可利用該專利技術提升產品的運算及分析能力，目前正在測試，料明年推出。他說，使用該專利技術加快了產品開發，亦憑Panasonic在業界上的名聲，促成與多間醫院合作，收集更多數據改良分析結果的準確度，而Panasonic亦會支持他們進軍不同市場。

Panasonic首席知識產權專家中川佳則表示，比賽結果是意料之外；大型機構每年投入大量資源從事研發及申請專利，不過很多技術未能充分應用在自家產品上，比賽有助發掘技術可能性，並為公司尋找不同合作對象。

IP Hatch香港站比賽獲Panasonic、通訊設備開發商諾基亞（Nokia）、香港應用科技研究院（ASTRI）及香港城市大學提供10個專利技術，包括影像處理、擴增實境資訊顯示、裝置管理系統、數據處理、身分認證技術等。

勝出可獲創業指導

科技園共同工作間免租3月

初創企業將參加比賽競逐這些專利技術的使用權，優勝者可獲創業指導、專業諮詢，以及免費使用香港科技園的共同工作空間「Lion Rock 72」3個月，參與「科技創業培育計劃」等。

比賽報名截止日期為明年3月10日，詳情可瀏覽：iphatchday.com/hongkong