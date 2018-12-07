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中一每班多收1人 部分區加1班

【明報專訊】2019/20學年的中一人口繼續穩步上升，為應付學生人數增多，全港近九成中學2019/20學年「復位」，設4或5班中一的學校，每班額外加多1個學額，即中一級多4至5名學生。在學額需求較大的地區包括元朗、大埔、沙田、北區，部分學校2019/20學年會加開1班中一。有校長指個別地區需求未追上供應，或面對收生壓力。

教育局昨更新《申請中一自行分配學位手冊》，顯示全港中學2019/20學年自行分配學位數目。全港近400所參與「自行分配學位」的官津中學，近九成學校新學年每班人數加多1至2人。除了「加派」增加學額供應，18區之中，部分人口膨脹較大的地區包括元朗、大埔、沙田、北區，有中學將加開1班中一。

元朗大埔沙田北區加班

教育局以往曾因學生數目下降而減少每班人數。教育局稱，與業界達成共識，2019/20學年在全港公營學校劃一「復位」 1個，同時全港「擴班」35班，應付預計的學位需求；會繼續密切留意整體中一學位需求變化，並與業界保持溝通，商討有關應對措施，以確保每年度提供足夠中一學位以應付需求之餘，亦減低人口變化對學校的影響。

香港津貼中學議會主席潘淑嫻稱，全港中學劃一「復位」，但個別地區的需求未必追得上，「某些地區有憂慮」，但她稱局方指會透過在其他校網「借位」協調不同地區學額，會觀察推行情况。

津中主席憂個別地區需求未追上供應

香港中學校長會主席鄧振強表示，有地區人口增長幅度未必很大，在學位供應增加但人口需求不變時，便會存在學額競爭。他稱不希望在人口回升之下，有個別地區面對收生壓力，甚至出現要減班此等詭異情况，故需繼續留意分區狀况。他又指，在2013年面對人口低潮時，大部分中學透過3年度「1-1-1」或「2-1-1」按年遞減派位人數至30人，相信面對未來數年人口回升，學校有機會還原每班派位人數至34人。

相關字詞﹕自行派位 教育局 中一

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