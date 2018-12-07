港聞

港聞二

下一篇 上一篇

中學設深宵電話專線 便家長聯絡 教師任「守護天使」助重讀生

【明報專訊】就讀上水一間中學的一名男生去年得悉或被記大過後跳樓墮斃，令社會關注學校輔導工作。由家校會出版的2018/19學年《中學概覽》網上和印刷版昨日發布，不少學校提及輔導學生學業和情緒問題的支援措施，大埔區有學校為重讀生設「守護天使」，讓學生在重讀路上不孤單；葵青區則有中學由狗協助輔導，亦有學校設專線電話，指讓家長深夜12時也可聯絡學校職員。

2019年9月入讀中一的學生，須於下年1月3日至17日，透過「自行分配學位」向不多於兩所中學提交申請，家校會出版《中學概覽》提供學校資料。

針對學生情緒和學業輔導支援，大部分學校皆會設輔導小組，定期舉行會議，跟進個別學生的問題。大埔區的南亞路德會沐恩中學除了開會，該校的自強計劃為重讀生安排一名較熟悉的教師作「守護天使」。校長黃堯姬解釋，重讀生因留級，不能與同班同學升班，因此作為「守護天使」的教師會就重讀生人際關係等問題提供支援，跟他們聊天，關心其學習進度和需要，「讓學生知道老師會跟他在一起，若有些地方解決不到，都可以問這個守護天使」。黃堯姬說，計劃約2至3年前推出，檢視後認為措施對幫助重讀生有一定成效。

安排狗協助輔導

葵青區中華傳道會李賢堯紀念中學透過舉行社交訓練等活動，建立友愛共融校園，同時以狗協助輔導工作；同區另一校葵涌循道中學則銳意提高家校合作，除了增聘學生輔導員，定期約見有學習需要學生外，亦設家長小組和「7-24」專線電話，方便家長隨時聯絡該校職員；其他學校則推出全校雙班主任制等措施支援學生（見表）。

翻查去年發生悲劇的上水東華三院甲寅年總理中學的概覽，該校指德育組及輔導組會透過活動，幫助學生培養健康生活習慣及正面價值觀和態度，而其他學生支援則大部分與學業有關，如設以小班形式教學的中、英及數課後輔導，另設星期六功課輔導班。該校推動的朋輩輔導計劃包括「考試攻略」，學生每年亦須完成校本學生發展概覽，向家長及班主任匯報進度及成果。

上水發生悲劇中學多學業上輔導

另外，近年不少學校會在概覽提及培養學生愛國情懷的活動，其中明愛馬鞍山中學校長蔡子良表示，該校每年辦兩次內地交流團，包括到訪姊妹學校，希望學生親身認識內地；亦至少有一次《基本法》講座，邀請嘉賓主講。蔡子良說，該校將每年10月的主題訂為「愛國」，配合國慶日。

相關字詞﹕愛國 正面價值觀 人際關係 專線電話 守護天使 情緒問題 中學概覽

上 / 下一篇新聞

何志平7罪成立 聞判稱「預咗啦」 明年3月判刑 最高可囚65年
何志平7罪成立 聞判稱「預咗啦」 明年3月判刑 最高可囚65年
美法律界估計判5年監禁
美法律界估計判5年監禁
裁決日公眾席冷清 無華裔面孔
裁決日公眾席冷清 無華裔面孔
接近董建華消息：董難過 對違法全不知情
接近董建華消息：董難過 對違法全不知情
早前被問「失味覺為何還要食」 憂先死無人照顧老伴 八旬翁勒斃病妻認誤殺 官稱法外施恩
早前被問「失味覺為何還要食」 憂先死無人照顧老伴 八旬翁勒斃病妻認誤殺 官稱法外施恩
華富雙屍案 公屋戶籍爭執 離婚夫殺妻自縊
華富雙屍案 公屋戶籍爭執 離婚夫殺妻自縊
騙6女購24萬美容療程 「富商暖男」認罪
騙6女購24萬美容療程 「富商暖男」認罪
男子藏尼龍袋浮華富海面不治
男子藏尼龍袋浮華富海面不治
逾1/4家屬憂認知障礙家人受騙
逾1/4家屬憂認知障礙家人受騙
檔案法公開資料法展諮詢 法改會未建議罰則
檔案法公開資料法展諮詢 法改會未建議罰則
檔案法應否涉刑責 小組主席︰有效得來要合理
檔案法應否涉刑責 小組主席︰有效得來要合理
前檔案處長批不提刑責 對同步立法不樂觀
前檔案處長批不提刑責 對同步立法不樂觀
居屋買家兩成「靠父幹」 18%月供佔入息一半
居屋買家兩成「靠父幹」 18%月供佔入息一半
訛稱內地團受保障 大航罰1萬
訛稱內地團受保障 大航罰1萬
精算專家稱鑿石屎抽樣初步 揭不合格再鑿 港大教授：要考慮對月台結構影響
精算專家稱鑿石屎抽樣初步 揭不合格再鑿 港大教授：要考慮對月台結構影響
簽表港鐵工程師：未必驗螺帽
簽表港鐵工程師：未必驗螺帽
尾隨放學 男子圖利誘女童回家
尾隨放學 男子圖利誘女童回家
改革開放40年系列：一九七九年街展被禁催生遊行 翌年獲准「登堂入室」 星星美展創辦人：昔環境尚寬 今愈收愈窄
改革開放40年系列：一九七九年街展被禁催生遊行 翌年獲准「登堂入室」 星星美展創辦人：昔環境尚寬 今愈收愈窄
現代藝術序幕 星星點燃80年代思潮
現代藝術序幕 星星點燃80年代思潮
耗2000萬工作室面臨拆遷 捐政府換保留
耗2000萬工作室面臨拆遷 捐政府換保留
施襲兩漢上訴 稱刑期明顯過高 律政司：劉進圖難完全康復 囚19年沒過重
施襲兩漢上訴 稱刑期明顯過高 律政司：劉進圖難完全康復 囚19年沒過重
佔中案中大院長調查：6.5%佔領者視「響應三子」非常重要
佔中案中大院長調查：6.5%佔領者視「響應三子」非常重要
丁權案 鄉局：免丁屋受挑戰 草委知條文歧視仍納
丁權案 鄉局：免丁屋受挑戰 草委知條文歧視仍納
無車牌貨車溜後 輾斃尼裔工人
無車牌貨車溜後 輾斃尼裔工人
流感活躍度微升 上周3人亡
流感活躍度微升 上周3人亡
中一每班多收1人 部分區加1班
中一每班多收1人 部分區加1班
曾參賽星企獲AI專利 提升保健裝置分析力 孵化賽揭幕 初創爭逐10專利使用權
曾參賽星企獲AI專利 提升保健裝置分析力 孵化賽揭幕 初創爭逐10專利使用權
網店故障「大平賣」 豐澤「不認帳」
網店故障「大平賣」 豐澤「不認帳」
迪士尼3年兩換總裁
迪士尼3年兩換總裁
尊子漫畫
尊子漫畫
明朝絲路地圖 科學館有得睇
明朝絲路地圖 科學館有得睇
民建聯又益街坊 派買餸車休閒鞋
民建聯又益街坊 派買餸車休閒鞋
新民黨晤財爺 唔建議全民派錢
新民黨晤財爺 唔建議全民派錢
謝偉銓講皇都 潮look曝光
謝偉銓講皇都 潮look曝光
練馬師羅富全 自揭考足3次牌
練馬師羅富全 自揭考足3次牌