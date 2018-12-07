中學設深宵電話專線 便家長聯絡 教師任「守護天使」助重讀生

2019年9月入讀中一的學生，須於下年1月3日至17日，透過「自行分配學位」向不多於兩所中學提交申請，家校會出版《中學概覽》提供學校資料。

針對學生情緒和學業輔導支援，大部分學校皆會設輔導小組，定期舉行會議，跟進個別學生的問題。大埔區的南亞路德會沐恩中學除了開會，該校的自強計劃為重讀生安排一名較熟悉的教師作「守護天使」。校長黃堯姬解釋，重讀生因留級，不能與同班同學升班，因此作為「守護天使」的教師會就重讀生人際關係等問題提供支援，跟他們聊天，關心其學習進度和需要，「讓學生知道老師會跟他在一起，若有些地方解決不到，都可以問這個守護天使」。黃堯姬說，計劃約2至3年前推出，檢視後認為措施對幫助重讀生有一定成效。

安排狗協助輔導

葵青區中華傳道會李賢堯紀念中學透過舉行社交訓練等活動，建立友愛共融校園，同時以狗協助輔導工作；同區另一校葵涌循道中學則銳意提高家校合作，除了增聘學生輔導員，定期約見有學習需要學生外，亦設家長小組和「7-24」專線電話，方便家長隨時聯絡該校職員；其他學校則推出全校雙班主任制等措施支援學生（見表）。

翻查去年發生悲劇的上水東華三院甲寅年總理中學的概覽，該校指德育組及輔導組會透過活動，幫助學生培養健康生活習慣及正面價值觀和態度，而其他學生支援則大部分與學業有關，如設以小班形式教學的中、英及數課後輔導，另設星期六功課輔導班。該校推動的朋輩輔導計劃包括「考試攻略」，學生每年亦須完成校本學生發展概覽，向家長及班主任匯報進度及成果。

上水發生悲劇中學多學業上輔導

另外，近年不少學校會在概覽提及培養學生愛國情懷的活動，其中明愛馬鞍山中學校長蔡子良表示，該校每年辦兩次內地交流團，包括到訪姊妹學校，希望學生親身認識內地；亦至少有一次《基本法》講座，邀請嘉賓主講。蔡子良說，該校將每年10月的主題訂為「愛國」，配合國慶日。