無車牌貨車溜後 輾斃尼裔工人

事發蓮塘工程地盤 工友拉車門截停不果

事發於昨早9時許上水沙頭角公路—禾坑段及禾徑山路交界一地盤。從閉路電視片段可見，停泊在隧道內的貨車突然溜後，一名工友察覺，立即跑上前拉着車門，欲截停貨車不果，貨車撞倒並輾過一名正在車尾附近清洗隧道的39歲尼泊爾裔男工人。工人頭部重創，倒卧血泊昏迷。工友旋即報警，並於現場為傷者施心肺復蘇。救護人員到場將傷者送往北區醫院，經搶救後證實不治，案件列送院時死亡。據了解，事發時貨車司機無拉手掣而引發意外。

勞處發停工通知 土木署：責成承建商調查

事故後，勞工處派員到現場就意外原因展開調查。該處稱會向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其在隧道內工作地點停泊貨車，直至承辦商已採取措施消除有關危害。土木工程拓展署指出，涉事工程是蓮塘/香園圍口岸土地平整及基礎建設工程下其中一個合約項目，該署對意外深表難過，並向死者家屬致以深切慰問，已責成相關顧問公司及承建商詳細調查意外成因，及檢討現行工地安全系統。本報昨致電承建商香港寶嘉建築有限公司查詢，對方稱負責人正在地盤調查事故，未有其他回應。

專家：不少地盤貨車偷雞不申牌

香港汽車會會長李耀培根據閉路電視片段指出，涉事路段為斜路，車輛停泊斜路必須拉死手掣並入波，待引擎熄滅後拔車匙，才算完成停車安全守則。他亦留意到片段中涉事貨車無掛車牌，運輸署不能監管。他說不少地盤貨車只用作搬運、不駛至路面，「偷雞」不申請牌照，質疑若車輛無牌，司機亦可能涉無牌駕駛。